Besmette locaties na gifaanval Salisbury blijven nog maanden afgesloten Redactie

17 april 2018

21u35

Bron: The Independent 1 Delen van het Engelse Salisbury, waar op 4 maart een Russische ex-spion en zijn dochter vergiftigd werden met het zenuwgas Novitsjok, blijven nog maanden verzegeld. Dat hebben de veiligheidsdiensten bekendgemaakt.

Het gaat onder andere om het restaurant en de pub die Sergej Skripal en zijn dochter Joelia bezochten nadat ze vergiftigd werden. Die plaatsen worden afgesloten met schuttingen terwijl ze weer veilig gemaakt worden. Ongeveer 190 gespecialiseerde militairen van het leger en de Royal Air Force nemen deel aan de operatie, die wellicht miljoenen ponden zal kosten.

Doorheen de stad verspreid

Volgens het Britse ministerie van Milieu en Landbouw werd het zenuwgas in vloeibare vorm toegediend en nadien doorheen de stad verspreid door besmette mensen. "Direct contact is nodig om vergiftigd te worden", klonk het tijdens een briefing in het stadhuis. "Slechts een klein deel van het goedje wordt doorgegeven en de substantie wordt verdund bij elk volgend contact."



Novitsjok verdwijnt niet zomaar, zegt het ministerie nog. Op de plaatsen waar het gif tijdens het onderzoek is aangetroffen, is het dus nog steeds aanwezig.



Nauwkeurigheid is vereist, en we verwachten dat het enkele maanden zal duren voor alle locaties volledig heropend kunnen worden. Brits ministerie van Milieu en Landbouw

Nauwkeurigheid

De "primaire contaminatiezone" is de woning van Skripal. Acht andere locaties zijn besmet. Naast restaurant Zizzi en The Mill Pub, die Skripal met zijn dochter bezocht, gaat het onder andere om het politiekantoor, twee ambulanceposten, delen van het winkelcentrum The Maltings en de woning van politie-inspecteur Nick Bailey.



Al die plaatsen worden chemisch gereinigd en grondig gecontroleerd alvorens ze weer opengesteld worden. "Nauwkeurigheid is vereist, en we verwachten dat het enkele maanden zal duren voor alle locaties volledig heropend kunnen worden", aldus het ministerie."



Onderzoekers zijn momenteel nog aan de slag in de woning van Skripal en The Mill Pub, alle andere locaties zijn vrijgegeven voor de ontsmettingswerken.



De 66-jarige ex-spion verblijft intussen nog steeds in ernstige toestand in het ziekenhuis. Zijn 33-jarige dochter heeft het ziekenhuis verlaten, maar lijdt naar eigen zeggen nog altijd aan de gevolgen van het zenuwgas.

