Beslissing omtrent uitlevering Puigdemont wellicht niet voor morgen

De vraag of de Belgische justitie de afgezette Catalaanse premier Carles Puigdemont aan Spanje uitlevert, wordt waarschijnlijk niet vrijdag beantwoord. Dit vermoeden Spaanse media. De Belgische justitie heeft collega's in Spanje om aanvullende informatie gevraagd, onder meer over de beschuldigingen en over de omstandigheden in gevangenissen in Spanje.