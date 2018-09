Beschuldiger Amerikaanse kandidaat-rechter Kavanaugh zal getuigen TT

22 september 2018

22u28

Bron: ANP 0 De vrouw die zegt te zijn misbruikt door de Amerikaanse kandidaat-opperrechter Brett Kavanaugh zal getuigen voor een Senaatscommissie. Dat zeggen haar advocaten. Ze hoopt donderdag al haar verhaal te mogen doen.

Christine Blasey Ford vertelde in een interview dat ze in 1982 op een bed is geduwd door een stomdronken Kavanaugh. Hij zou haar hebben betast en hebben geprobeerd haar kleren uit te trekken. De vrouw was in principe bereid daar een verklaring over af te leggen, maar er werd nog gesteggeld over de voorwaarden.

De advocaten van Blasey en de commissie onderhandelden onder meer over het aantal televisiecamera's dat aanwezig mag zijn. Ook willen de Republikeinen dat een externe jurist vragen stelt aan de vrouw, die op haar beurt wilde dat senatoren dat zelf doen.

Kavanaugh ontkent zich schuldig te hebben gemaakt aan het misbruik. Hij zegt graag te willen getuigen om zijn naam te zuiveren.