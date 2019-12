Beschuldigde riskeert celstraf voor tweet die journalist met epilepsie aanval bezorgde jv

17 december 2019

18u13

Bron: Fox4 0 John Rivello zal naar verwachting schuldig pleiten aan zware mishandeling met ernstig lichamelijk letsel tot gevolg. Zijn slachtoffer was gerenommeerd auteur en journalist van de New York Times, Kurt Eichenwald. Rivello stuurde Eichenwald, die in het verleden al openlijk over zijn epilepsie had geschreven, drie jaar geleden een tweet met een gif die een aanval zou kunnen opwekken. Dat gebeurde ook.

Kurt Eichenwald diende klacht in tegen John Rivello die hem via een tweet een epileptische aanval had doen krijgen. De tweet bevatte de duidelijke boodschap: “Jij verdient een aanval voor je post”. Rivello zette dat nog kracht bij met een stroboscopisch beeld dat zo’n aanval zou kunnen inleiden. Bij de tweede poging kréég Eichenwald effectief een aanval, die zo’n acht minuten duurde. Zijn vrouw liet de verzender van de tweet, John Rivello, dat meteen weten.

Rivello richtte zich via Twitter naar Eichenwald nadat die online harde kritiek had geuit aan het adres van de pas tot president verkozen Donald Trump. Twitter zou het account van John Rivello na het incident geschrapt hebben.

Gisteren zou het proces tegen Rivello in Dallas van start gaan, maar de zitting werd verdaagd. Er is nog geen nieuwe datum geprikt.