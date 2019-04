Bescherming tegen de politie: deel van Soedanees leger lijkt kant van duizenden betogers te kiezen ADN

Bron: Belga 1 Het Soedanese leger heeft vandaag troepen ontplooid rond het ministerie van Defensie in hoofdstad Khartoem. Voor de derde dag op rij betogen duizenden Soedanezen voor dat hoofkwartier om het ontslag van president Omar al-Bashir te eisen. Volgens ooggetuigen en activisten aan persbureaus AFP en Reuters is het leger tussengekomen om de betogers te beschermen voor pogingen van andere veiligheidsdiensten om de manifestatie uit elkaar te drijven. Het is echter nog onzeker of het hele leger zich hiermee achter de betogers schaart.

De getuigen melden dat de oproerpolitie en geheime diensten de betogers chargeerden met pick-ups en traangas afvuurden op de menigte. Soldaten die het complex bewaken zouden de demonstranten ter hulp gekomen zijn door waarschuwingsschoten af te vuren. Oproerpolitie en geheime diensten trokken zich daarop terug, zonder terug te schieten. De betogers riepen blij "Het leger beschermt ons" en "Eén volk, één leger”.

Het leger hield zich tot dusver afzijdig in de repressie van de betogingen, die eind vorig jaar van start gingen. Minister van Informatie en regeringswoordvoerder Hassan Ismail spreekt de berichten tegen. “De menigte voor het ministerie is volledig verdreven, zonder dat er slachtoffers gevallen zijn”, aldus de woordvoerder. “Het veiligheidsapparaat is verenigd en werkt met positieve energie en in harmonie.”

De protesten in Soedan begonnen in december, toen de regering besliste de broodprijs te verdrievoudigen. Sindsdien werd er regelmatig betoogd in Khartoem en andere steden, maar de laatste weken nam het protest af.

Nieuw elan

Sinds zaterdag houden duizenden betogers een sit-in voor het ministerie, wat het protest een nieuw elan lijkt te geven. Dictator Omar al-Bashir is het mikpunt van de betogers: hij wordt verantwoordelijk geacht voor de repressie en een falend economisch beleid. De voormalige legergeneraal kwam al in 1989 aan de macht na een staatsgreep. Bashir wordt gezocht door het Internationaal Strafhof in Den Haag voor oorlogsmisdaden in Darfoer.

Soedan wordt geplaagd door een zware economische crisis, veroorzaakt door onder meer jarenlange Amerikaanse sancties en het verlies van olie-inkomsten nadat Zuid-Soedan in 2011 onafhankelijk werd. De president heeft al erkend dat de betogers legitieme eisen hebben, maar volgens hem moeten die eisen op een vreedzame manier en via de stembus aangebracht worden. Ondanks het grootste protest ooit is Bashir niet van plan af te treden.