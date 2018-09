Beschermde trappen van Hindoeïstische tempel krijgen vrolijk (maar illegaal) likje verf Arne Adriaenssens

01 september 2018

17u48

Bron: NOS 0 De trappen van de toeristische Batu-grotten in Maleisië hebben een fel kleurtje gekregen. Zo vieren ze een hindoefeest dat maar om de 12 jaar voorvalt. De regering is minder enthousiast over de wijzigingen. Aangezien de trappen op de erfgoedlijst staan, mag er niets aan gewijzigd worden. Laat staan zo’n kleurrijke make-over.

Groot feest in Maleisië. In de Batu-grotten, net buiten de hoofdstad Kuala Lumpur, viert men Kumbhabhishekham, een hindoe-ritueel dat maar om de 12 jaar plaatsvindt. Voor de gelegenheid besloten de monniken van het tempelcomplex de iconische trappenpartij van 272 treden in felle kleuren te schilderen. Het resultaat: een oogverblindend en vrolijk meesterwerk met Instagram-potentieel voor de vele toeristen.

Minder enthousiast is de Maleisische regering. De trappen van de tempel staan namelijk geregistreerd op de erfgoedlijst waardoor er niets aan het bouwwerk mag worden aangepast zonder de expliciete toestemming van de regering. Ze houden het voorlopig bij een waarschuwing maar raadt de monniken met drang aan niet meer op eigen houtje te werk te gaan.

Wie nog een foto wil bij de regenboogtrappen wil, kan zich best haasten. Gevreesd wordt dat de regering zo snel mogelijk korte metten wil maken met het kleurrijke spektakel.