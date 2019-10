Beschermd door Thaise kickboksers en drugsnetwerk met 15 miljard euro opbrengst per jaar: internationale politiemacht maakt jacht op Aziatische ‘El Chapo’ LH

15 oktober 2019

14u53

Bron: Reuters, Sky News 0 Een internationale politiemacht maakt momenteel jacht op “de El Chapo van Azië”, verwijzend naar de beruchte Mexicaanse drugbaron die een levenslange gevangenisstraf uitzit. Tse Chi Lop is een van de leiders van een multinationaal drugskartel dat tot 17 miljard dollar (omgerekend 15 miljard euro) per jaar zou verdienen.

Persagentschap Reuters kon documenten inkijken van Amerikaanse en Taiwanese autoriteiten waarin Tse geïdentificeerd wordt als een van de negentien leiders van het kartel genaamd ‘The Company’, ook wel ‘Sam Gor’ genoemd, waar ook drugscriminelen uit Hongkong, Myanmar en China deel van uitmaken. Volgens Reuters wordt het onderzoek geleid door de Australische politie, maar krijgt ze daarvoor steun van politiediensten uit onder meer China, Canada en de Verenigde Staten. Het zou de grootste internationale operatie zijn waarmee veiligheidsdiensten de bloeiende drugshandel in Azië willen aanpakken.

Australische motorbendes

Specialisatie van het netwerk van vijf criminele groepen is de smokkel van het uiterst verslavende methamfetamine of crystal meth, heroïne en ketamine. Dat zou gebeuren via theepakjes naar landen als Japan en Nieuw-Zeeland. Sam Gor zou daarvoor samenwerken met de Japanse beruchte maffia Yakuza, Australische motorbendes en etnische Chinese bendes in Zuidoost-Azië. Onder meer door de omvang van het netwerk plaatsen onderzoekers Tse in dezelfde categorie als de Mexicaanse drugsbaron Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

Het VN-Bureau voor Drugs en Misdaad (UNODC) schat de inkomsten van de groepering in 2018 op 8 miljard dollar, maar zegt erbij dat dat bedrag ook kan oplopen tot 17 miljard dollar. Volgens de VN heeft het kartel een aandeel van 40 tot 70 procent in de markt voor crystal meth die de afgelopen vijf jaar ten minste vier keer groter is geworden.

Heroïnesmokkel

Wie is nu de beruchte Tse Chi Lop? Uit gerechtsverslagen blijkt dat de in China geboren Tse in 1988 naar Canada verhuisde en reeds in 1998 in New York werd aangeklaagd voor drugshandel. Hij werd schuldig bevonden voor de import van heroïne naar de VS en had daarvoor normaal een levenslange gevangenisstraf moeten krijgen, maar hij kreeg amper negen jaar omdat zijn ouders en zoon zorgbehoevend waren, zo weet Reuters nog.

Nadat hij in 2006 was vrijgelaten, keerde Tse volgens de politie terug naar Canada en dook hij snel weer in de drugswereld via connecties uit China en Hongkong. Tse zou sindsdien een enorm persoonlijk fortuin hebben vergaard. De omvang daarvan is niet bekend, maar enig uiterlijk vertoon is Tse Chi Lop niet vreemd. Zijn persoonlijke lijfwacht bestaat uit Thaise kickboksers. Zij bewaken de drugsbaron de klok rond, ook wanneer hij weelderige feesten organiseert of een bezoekje brengt aan vijfsterrenresorts en casino's over heel Azië.

Volgens een politiebron zou Tse ooit zelfs 66 miljoen dollar (omgerekend 60 miljoen euro) verbrast hebben in een casino in de Chinese autonome stad Macau. De betrokken autoriteiten weigerden officieel commentaar te geven op het onderzoek.