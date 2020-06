Bescheiden stijging: zo'n 5,5% van Nederlandse bloeddonoren heeft antistoffen tegen coronavirus IB

03 juni 2020

04u42

Bron: Belga, AD 0 Ongeveer 5,5 procent van de Nederlandse bloeddonoren heeft antistoffen tegen het coronavirus ontwikkeld, een bescheiden stijging tegenover de 3 procent die in april werd gemeten. Het kan daardoor nog twee jaar duren voordat in Nederland groepsimmuniteit wordt bereikt. Dat meldt het Algemeen Dagblad.

Het percentage komt uit de tweede ronde van het grootschalige onderzoek naar groepsimmuniteit in Nederland bij bloedbanken van Sanquin. Hiervoor zijn in de periode van 10 tot 20 mei 7.000 bloeddonoren getest. Op dat moment deed het virus zo'n twaalf weken de ronde, na de eerste officiële coronabesmetting in Nederland.

Onderzoeksleider Hans Zaaijer van Sanquin noemt de gevonden stijging "relatief klein". "Dit sluit aan bij wat de gegevens van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) laten zien over de afnemende verspreiding van de infectie in Nederland. De lockdownmaatregelen zijn effectief, waardoor minder mensen besmet zijn geraakt", zegt hij. "Zo kan het nog twee jaar duren voordat groepsimmuniteit in Nederland wordt bereikt. Er is gewoon een vaccin nodig", besluit hij.