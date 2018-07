Beschadigd whiskeymagazijn stort volledig in: rest van de 18.000 vaten dondert naar beneden

Sazerac,

Een trieste update voor de liefhebbers van bourbon: twee weken na de eerste instorting in een whiskeymagazijn in Bardstown, Kentucky, is nu ook de rest van de in totaal 18.000 vaten naar beneden gedonderd. Er raakten geen mensen gewond, maar de puinhoop zal het bedrijf achter de distilleerderij,een fortuin kosten. Bovendien wordt gevreesd dat er opnieuw whiskey lekt in naburige waterwegen.