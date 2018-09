Beruchtste playboy van Italië sliep met meer dan 6.000 vrouwen, de laatste van 23 werd Zanza (63) fataal Joeri Vlemings

28 september 2018

12u56

Bron: Lettera 43, Rimini Today, il Resto del Carlino 13 De Romeo van Rimini werd Maurizio Zanfanti genoemd. Of simpelweg Zanza, naar 'zanzara', mug. Berucht tot in Zweden, waar een wassen beeld van hem staat. Zanza deed het gráág en véél: met meer dan 6.000 vrouwen. Maar zijn geliefkoosde bezigheid is hem eergisternacht fataal geworden. Maurizio Zanfanti stierf aan een hartaanval, na een laatste stoeipartij met een 23-jarige Roemeense toeriste, die hij al enkele jaren kende.

Zijn bijna mythische carrière begon Maurizio Zanfanti in de bekende Italiaans badplaats Rimini als 'buttadentro' van nachtclub Blow up, het omgekeerde van een buttafuori, een buitenwipper. Het waren de jaren '70, hij was pas 17. Als 'binnenwipper' klampte hij op straat vrouwen aan en probeerde ze de discotheek in te kwebbelen. "Ik denk dat ik meer promotie gemaakt heb voor het toerisme aan de Adriatische kust dan honderden toerismebureaus samen", zei hij daarover. Maar de toeristen bleken meer geïnteresseerd in Zanfanti zelf dan in de discotheek. In een succesvolle zomer deelde hij zo naar eigen zeggen de lakens met tussen de 150 en 200 dames. Hij pochte graag met zijn record: 207. In totaal is er sprake van meer dan 6.000 schoonheden in zijn bed, vooral Noord-Europese. Zijn geheim? Het initiatief overlaten aan de dames zelf.

In de winter werkte hij ook voor Scandinavische reisagentschappen. Zanza was er zo populair dat enkele bedgenoten uit een Zweeds dorp zelfs een wassen beeld van hem lieten optrekken. Al in 1986 riep de krant L'Espresso Zanfanti uit tot "Italiës meest succesvolle minnaar". Koning van het land der 'latin lovers', faut le faire. 28 jaar later vond hij het welletjes en kondigde hij op z'n 59ste in Bild zijn pensioen aan. Maar blijkbaar borg hij zijn versiertrucs dan toch niet definitief op.

Achterin de wagen

In de nacht van dinsdag op woensdag zou hij een laatste keer seksuele betrekkingen hebben met het door hem zo geliefde vrouwelijke schoon. Met een naar verluidt bloedmooie Roemeense escortdame, die hij al langer kende en met wie hij al vaker was uitgeweest. Maar zijn inmiddels 63-jarige hart kon het gestoei met de 23-jarige achterin zijn wagen aan de via Pradella in Rimini, waar hij een landbouwterrein heeft, ditmaal niet meer aan. Toen zij zich weer aan het aankleden was, werd Zanfanti onwel. Het was zijn sekspartner zelf die nog de hulpdiensten belde, maar zij konden Zanza niet reanimeren. De beruchtste playboy van Italië was niet meer. Het laat zich raden dat de Italiaanse media het meteen hadden over "een mooiere dood had Maurizio Zanfanti zich niet kunnen wensen". De burgemeester van Rimini noemde de overledene een "legende van de nacht".

Zanza beheerste de kunst van het verleiden als geen ander. Zijn Bon Jovi-kapsel, zijn weelderige borsthaar met bijhorende halsketting, zijn zongebruinde huid, zijn krachtige jukbeenderen, de man had in zijn glorietijd in de jaren '70-'80 zowat álles van de stereotiepe latin lover, zeg maar van de Italiaanse macho. Al was hij wel 'maar' 1,71 meter groot. Andere afmetingen zijn niet bekend.

Negen kinderen

Hij beweerde trots dat hij nooit een gymzaal van binnen had gezien. Hij trainde wel heel veel in bed, lachte hij. Een eerste keer al op zijn twaalfde. De playboy pakte graag uit met zijn veroveringen, zei dat hij van elk van hen had gehouden. Er zouden bij negen van hen ook kinderen van gekomen zijn. Hij focuste in zijn leven maar op drie dingen, verklaarde hij: "vrouwen, vrouwen en nog eens vrouwen".

Het hart van de Romeo van Rimini klopt dus niet langer voor hen. Maurizio Zanfanti, de Mug, had nóg een andere bijnaam: "il re dei vitelloni romagnoli" of koning van de 'grote kalveren' van Romagna. Een verwijzing naar de bekroonde film 'I vitelloni' van regisseur Federico Fellini. Die gaat over vijf jonge dertigers met grootse plannen maar die hun tijd verdoen aan de Adriatische kust met het breken van vrouwenharten. Hun hoogseizoen was de zomer aan de kust, de rest van het jaar wachtten ze gewoon dáárop. Een mensensoort die nu samen met de laatste 'vitellone' Zanza definitief lijkt uitgestorven.

Duizenden reacties van medeleven kwamen er al op het overlijden van Maurizio Zanfanti. Zaterdag wordt hij begraven.