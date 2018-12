Beruchte ‘wolvenroedel’ ook in beroep niet veroordeeld voor groepsverkrachting: “Slachtoffer was passief en verzette zich niet” Nieuwe protesten aangekondigd in heel Spanje Karen Van Eyken

05 december 2018

16u41

Bron: The Guardian 0 In Spanje is ophef ontstaan over de strafmaat van vijf mannen in een verkrachtingszaak. De mannen verkrachtten een meisje tijdens de San Fermínfeesten in Pamplona in 2016, filmden hun daden met hun smartphones en schepten erover op in een Whatsapp-groep met de naam ‘Wolf Pack’. In april werd de zogenoemde ‘wolvenroedel’ door een rechter schuldig bevonden aan de minder ernstige overtreding van seksueel misbruik in plaats van verkrachting omdat het slachtoffer zich niet leek te verzetten. Een rechtbank in beroep bevestigde nu dat oordeel. Vanavond zijn in heel Spanje manifestaties gepland.

Het meisje uit Madrid werd tijdens de feesten in Pamplona omringd door vijf mannen - allemaal twintigers uit Sevilla - ontkleed en verkracht in het portiek van een appartementsgebouw. De daders hadden een Whatsapp-groep waar ze beeldmateriaal van de verkrachting postten. Volgens de Spaanse wet moet er bij verkrachting sprake zijn van geweld en intimidatie.

Hoewel op de beelden duidelijk te zien was hoe de mannen het meisje verkrachtten, was er volgens de rechter enkel sprake van seksueel misbruik. Hij vond immers dat de jonge vrouw “een passieve houding aannam en zichzelf niet verdedigde”. De daders kregen negen jaar cel in plaats van de twintig jaar cel die de openbare aanklager had gevorderd. Nu werd dit oordeel in beroep bevestigd.

De lichte strafmaat zet kwaad bloed in Spanje. In april kwamen er al duizenden mensen op straat. Ook vanavond zal er in het hele land betoogd worden.