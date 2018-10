Beruchte motorbende gelinkt

aan moord op Antwerpse zakenman PLA SPS

02 oktober 2018

22u28

Bron: eigen berichtgeving, ANP 5 Had de Vlaamse zakenman Stefaan Bogaerts (55) een afspraak met leden van de beruchte Nederlandse motorclub Caloh Wagoh? Die link wordt momenteel door de Nederlandse politie onderzocht. Stefaan Bogaerts uit Brasschaat werd op 21 september 2017 doodgeschoten vlakbij een café van die motorclub in het Nederlandse Spijkenisse.

Het Nederlandse televisieprogramma 'Opsporing Verzocht' maakte de nieuwe onderzoekspiste vanavond bekend. De motorclub Caloh Wagoh staat in Nederland bekend als een ‘outlaw motorcycle gang’ (OMG). Dat zijn motorbendes die nauw verweven zijn met zware criminaliteit en drugshandel.

Stefaan Bogaerts woonde in Brasschaat en verdiende de kost met het kopen en verkopen van zeecontainers. Hij heeft in de loop van de tijd fikse schulden opgebouwd, die hij voor zijn gezin verborgen hield, zo maakte de politie vanavond bekend. Ze vermoedt dat Bogaerts betrokken is geraakt bij de handel in harddrugs en daarbij in een conflict verzeild is geraakt.

Onder vuur genomen

Op 21 september 2017 reed Bogaerts 's avonds door Spijkenisse, in de Volkswagen Jetta die hij van zijn zoon had geleend. Het leek of hij de weg niet kende en niet zeker wist waar hij moest zijn. Om ongeveer 21.20 uur parkeerde hij uiteindelijk in de Lisstraat, waar blijkt dat hij werd opgewacht. Vrijwel direct werd Bogaerts van dichtbij onder vuur genomen. Het slachtoffer overleed ter plekke.

De daders vluchtten nadien in een zwarte BMW M5 Touring. Die auto is 20 minuten na de liquidatie brandend aangetroffen in Barendrecht, naast pannenkoekenhuis De Oude Maas aan de Achterzeedijk. De politie vond daar ook brandende kleding die vermoedelijk van de daders is geweest en heeft daarvan DNA-sporen weten veilig te stellen.

De Nederlandse en Belgische politie zijn op zoek naar getuigen die iets weten over het mogelijke verband tussen Stefaan Bogaerts en motorclub Caloh Wagoh.