Beruchte moordenaar Charles Manson na juridische strijd eindelijk gecremeerd David van der Heeden & TTR

20 maart 2018

09u36

Bron: AD.nl 7 Maandenlang vochten zijn vermeende kleinzoon, een zelfverklaarde zoon en een vriend een juridische strijd om de resten van de beruchte sekteleider en moordenaar Charles Manson. De rechtszaak werd gewonnen door Mansons nazaat Jason Freeman. Afgelopen zaterdag werd Manson gecremeerd.

De sekteleider overleed in november vorig jaar, na bijna 50 jaar achter de tralies, in de gevangenis op 83-jarige leeftijd en lag sindsdien in een vrieslade van het mortuarium. De andere partijen konden, ondanks een tegenvallende dna-test, niet aantonen dat Freeman niet de kleinzoon van de moordenaar was en dus gaf de rechter hem gelijk.

Na het winnen van de rechtszaak om het lichaam van zijn notoire grootvader zei Freeman niets liever te willen dan hem een gepaste uitvaart te geven. "Hij probeert alles een plekje te geven", zo zei Freemans raadsman. "Het is een zware last voor hem en het afsluiten maakt daar deel van uit."

(Lees verder onder de foto.)

Een nieuw begin

Zaterdag vond de crematieplechtigheid plaats, waarbij zo'n 25 vrienden en vertrouwelingen van Charles Manson waren uitgenodigd. Predikant Mark Pitcher van de Kerk van de Nazarener in Porterville, California, leidde de dienst. Ondanks Mansons daden wilde de geestelijke de uitvaart leiden, omdat Freeman en diens vrouw Audrey christenen zijn.

Tijdens de dienst, die een hoog hippiegehalte had, stipte Pitcher kort aan wat Manson op zijn geweten had. Ook schetste hij een beeld van Mansons jeugd, waarin hij, als zoon van een prostituee en zonder vader, op zichzelf aangewezen was en keuzes maakte die zijn verdere leven bepaalden en grote invloed hadden op dat van anderen. De predikant sprak de hoop uit dat de plechtigheid voor de Freemans een nieuw begin mag zijn.

"Zogenaamd monster"

Na de dienst, waarbij Manson in een open kist lag opgebaard, is het lichaam van de veroordeelde sekteleider gecremeerd. Freeman wilde een crematie voor zijn grootvader, om daarna zijn as "aan de lucht te geven". Mansons kleinzoon hoopt dat daarmee "dit zogenaamde monster, deze historische figuur die al die jaren niet zo groot had moeten worden opgeblazen" eindelijk rust vindt.

Na afloop van de crematie werd de as van Manson uitgestrooid op de oever van een beekje in een nabijgelegen bos, zo meldt showbizzsite TMZ. Door de wind werd een deel van de as over de aanwezigen geblazen. Volgens de eigenaar van het rouwcentrum, Les Peters, zongen Mansons nabestaanden daarna nummers van The Beachboys, Guns 'N' Roses en door Manson zelfgeschreven liedjes.