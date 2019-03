Beruchte Mexicaanse machetemoordenaar Juan Corona (85) overleden Joeri Vlemings

05 maart 2019

16u00

Bron: NY Post 0 De Mexicaanse seriemoordenaar Juan Corona is gisteren op 85-jarige leeftijd overleden in een ziekenhuis in de Amerikaanse staat Californië. Corona zat 25 keer levenslang uit voor de moord op 25 seizoensarbeiders begin jaren 70. Door zijn brutale werkwijze werd Corona de ‘machetemoordenaar’ genoemd.

Zelf een immigrant van Mexicaanse afkomst had Juan Corona het blijkbaar niet altijd zo begrepen op arbeidsmigranten, die hij zelf in de jaren 60 ronselde voor groente- en fruitboeren in Californië. Corona, die sinds 1956 een green card had, hakte minstens 25 van hen de kop in met een machete.

In 1971 werd hij gearresteerd, twee jaar later veroordeeld voor de moorden. In 1978 kreeg hij een nieuw proces omdat zijn advocaat hem volgens het hof van beroep niet naar best vermogen had verdedigd. Juan Corona werd opnieuw voor alle 25 moorden veroordeeld, ondanks het feit dat zijn nieuwe advocaat de moorden in de schoenen van Corona’s overleden broer had proberen te schuiven.

Als ronselaar wierf Juan Corona duizenden seizoensarbeiders aan voor Amerikaanse groente- en fruitboeren in Noord-Californië. Minstens 25 van hen - mogelijk nog veel meer - bracht Corona op gruwelijke wijze om het leven, vaak met een machete of hakmes. Eén slachtoffer had hij afgemaakt met een kogel in het hoofd.

Een perzikenteler, die Corona onder de arm had genomen om plukkers voor hem in te huren, kreeg argwaan toen hij een pas gegraven put plots weer gevuld zag. Er bleek een lijk in te liggen van een man met gekliefde schedel en met verscheidene steekwonden in de borststreek. De speurders troffen vijf dagen later nog negen lijken aan in een andere boomgaard, samen met enkele ontvangstbewijzen op naam van Juan Corona. Die werd meteen aangehouden. De autoriteiten vonden bij Corona thuis onder meer een machete, een bijl en een hakmes. Corona hield ook een boekhouding bij over de mensen die hij aan een job hielp. Daarin stonden de namen van acht van zijn slachtoffers.

Harde bewijzen van de moorden waren er niet en zijn motieven ervoor neemt Corona nu zelf mee in zijn graf. Tijdens zijn tweede proces ontkende hij dat hij ooit iemand vermoord had, maar in 2011 had hij tijdens een hoorzitting de moorden wél bekend. Als rechtvaardiging gaf hij toen aan dat de slachtoffers “dronkaards” waren die zich hadden misdragen. Tijdens zijn laatste hoorzitting in 2016 zei Corona nogmaals dat hij zich geen enkele moord kon herinneren.

Volgens zijn familie was Corona getraumatiseerd geraakt door de zware overstromingen in Noord-Californië eind 1955, waarbij ook doden vielen. Corona beweerde kort nadien dat hij de geesten van de overledenen zag. Hij werd in het ziekenhuis behandeld als geesteszieke, onder meer met shocktherapie. Midden jaren 60 groeide hij uit tot een succesvolle aantrekker van seizoensarbeiders, al bleef hij geregeld klagen over zijn gezondheid.

Hij scheidde tijdens zijn gevangenschap van zijn vrouw. Het is niet bekend of hij nog iemand nalaat.

