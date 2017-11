Beruchte massamoordenaar Charles Manson (83) overleden jv

06u52

Bron: tmz.com 0 REUTERS Charles Manson is op 83-jarige leeftijd overleden. Dat meldt tmz.com. Amerika's bekendste massamoordenaar en sekteleider werd eerder opgenomen in het ziekenhuis met ernstige gezondheidsproblemen. Manson bracht bijna 48 jaar in de cel door.

Sekteleider Charles Manson droeg in augustus 1969 een aantal van zijn volgers, bekend als de 'Manson Family', op de bewoners en gasten van een huis in de Hollywood Hills om te brengen.

Vijf mensen kwamen daarbij om het leven, onder wie actrice Sharon Tate, de hoogzwangere vrouw van regisseur Roman Polanski. Het was Sharons zus, Debra Tate, die het nieuws van Mansons dood naar buiten bracht. Het Corcoran State Prison in Californië had haar gebeld. Manson stierf om 20u13 lokale tijd.

In januari werd de massamoordenaar al in het ziekenhuis opgenomen met een zware darmbloeding. Hij moest eigenlijk onder het mes, maar daar was hij te zwak voor. Vorige week werd hij opnieuw in het hospitaal opgenomen, onder strenge bewaking van vijf agenten.

Manson zat een straf van negen maal levenslang uit. Hij zat vast sinds december 1969. Die zomer bracht de 'Manson Family' in vijf weken tijd negen mensen om het leven op vier verschillende locaties. Hij ontkende op zijn proces aanwezig geweest te zijn bij de moorden, maar werd in 1971 toch veroordeeld voor moord en aanzetten tot moord op zeven slachtoffers.