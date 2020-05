Beruchte martelbeul van Spaanse dictator Franco overleden jv

07 mei 2020

20u50

Bron: ANP 0 Juan Antonio González Pacheco, de bekendste nog levende persoon die diende onder de Spaanse dictator Franco, is op 73-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van Covid-19. Hij was besmet met het coronavirus wat leidde tot nierfalen, hebben artsen in een Madrileens ziekenhuis bevestigd.

Pacheco's bijnaam was Billy El Niño (Billy The Kid). Hij stond bekend om zijn gruwelijke martelmethodes. Hij en andere Franco-militairen zijn nooit voor de rechter moeten verschijnen omdat alle misdaden die de dictatuur sinds 1939 heeft begaan onder een amnestiewet vallen, die destijds bedoeld was om een vreedzame overgang naar de democratie mogelijk te maken.

Op basis van deze wet heeft een Spaanse rechter in 2013 een Argentijns internationaal arrestatiebevel voor Pacheco en drie andere politieagenten van het regime afgewezen. De misdaden waren allemaal verjaard, zo werd toen gezegd. De Spaanse regering heeft onlangs wel een rechtszaak aangespannen om Pacheco zijn legermedailles te ontnemen.

Tijdens de Spaanse Burgeroorlog (1936-39) en de Franco-dictatuur, die tot 1975 duurde, zijn minstens 100.000 mensen in Spanje verdwenen.