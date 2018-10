Beruchte maffiabaas en FBI-informant James ‘Whitey’ Bulger vermoord in gevangenis kv

30 oktober 2018

18u52

Bron: BBC, Reuters 0 James ‘Whitey’ Bulger, de beruchte gangster uit Boston wiens handel en wandel de voorbije jaren inspiratie opleverde voor meerdere Hollywoodfilms, werd vandaag dood aangetroffen in een gevangenis in Hazelton, West-Virginia.

Het lichaam van de 89-jarige maffiabaas werd gevonden in zijn cel in de zwaarbewaakte gevangenis, nadat hij eerder op de dag was overgebracht vanuit een detentiecentrum in Florida. Het Amerikaanse gevangeniswezen heeft nog niet meegedeeld waarom Bulger naar een andere strafinrichting moest verhuizen.

Hoe hij precies om het leven kwam, werd nog niet officieel bevestigd, maar een vakbondsafgevaardigde van de cipiers van de instelling in West-Verginia vertelde vandaag aan CBS dat het een moord betreft. “Dit is de derde moord in zeven maanden tijd in onze inrichting”, zei Richard Heldreth tijdens een telefonisch interview. “We zijn zwaar onderbemand. We hebben ongeveer 40 cipiers tekort.”

Winter Hill-bende

Bulger is de voormalige leider van de Winter Hill-bende uit Zuid-Boston, die meer dan twintig jaar de buurt terroriseerde en zich schuldige maakte aan afpersing, drugshandel, gokken, moord en het verschaffen van woekerleningen. Dat alles gebeurde met de stilzwijgende instemming van een FBI-agent die in ruil informatie over andere gangsters kreeg en Bulger zelf op de hoogte hield van onderzoeken naar zijn praktijken. Na een tip van de agent sloeg Bulger in 1995 op de vlucht.

In 2011 werd hij in Californië opgepakt en aangeklaagd voor negentien moorden. In 2013 werd de gangster schuldig bevonden aan elf moorden en veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf.

Opvliegend

Nochtans had James Bulger in de voorafgaande jaren alles geprobeerd om uit de handen van het gerecht te blijven: hij liet potentiële getuigen ombrengen, kocht politici om en was zestien jaar lang op de vlucht. In 2011 werd hij gearresteerd in Santa Monica nadat de autoriteiten een tip binnenkregen over zijn verblijfplaats: de woning waar hij met zijn vriendin Catherine Greig verbleef.

Bulger stond gekend om zijn opvliegend temperament en zijn wreedheid. Volgens de openbare aanklagers wurgde hij twee vrouwen met zijn handen en martelde hij een man urenlang vooraleer hij hem met een machinegeweer door het hoofd schoot.

Onder ander de films Black Mass met Johnny Depp en The Departed met Leonardo DiCaprio, Matt Damon en Jack Nicholson vonden inspiratie in het leven van Bulger.