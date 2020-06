Beruchte Italiaanse crimineel 'eenoog' vrijgelaten ADN

16 juni 2020

16u08

Bron: ANP 0 Een van de beruchtste criminelen uit Rome is weer een vrij man. De voormalige extreemrechtse terrorist Massimo Carminati, de ‘eenogige’, werd dinsdag na ongeveer 5,5 jaar vrijgelaten uit de gevangenis.

De reden was het verstrijken van de voorlopige hechtenis, melden Italiaanse media, onder verwijzing naar de gerechtelijke autoriteiten en de advocaten van Carminati. De 62-jarige Italiaan, die een oog kwijtspeelde in een schietpartij met de politie toen hij in 1981 naar Zwitserland probeerde te vluchten, wordt ervan beschuldigd het hoofd te zijn van een maffiabende die jarenlang de politiek en het bedrijfsleven in de Italiaanse hoofdstad heeft geïnfiltreerd en gecorrumpeerd.

Mafia Capitale

Carminati zat sinds december 2014 in hechtenis. Hij werd toen met 36 andere verdachten gearresteerd. In 2017 werd hij veroordeeld tot twintig jaar celstraf in een spectaculair corruptieproces tegen de zogenoemde 'Mafia Capitale’, de Hoofdstadmaffia. Er konden echter geen maffiamisdaden worden bewezen, wat tot veel zwaardere straffen zou hebben geleid. De straf werd later verlaagd en vervolgens vernietigd. Een nieuw proces moet nog worden gestart.

‘Laatste koning van Rome’

De 'Mafia Capitale' zou met steekpenningen lucratieve contracten hebben verworven voor haar bedrijven. Haar werkterrein omvatte onder meer de opvang van vluchtelingen en de afvalverwerking, sectoren die veel overheidsgeld krijgen. Dankzij een groot web aan politieke contacten werden ook allerlei andere aanbestedingen binnengesleept. Carminati - ook wel ‘de laatste koning van Rome’ genoemd - blijkt jarenlang te hebben gesnoept van het geld van de stad.

Het schandaal bracht ook de politiek in beweging, waardoor Virginia Raggi in 2016 tot burgemeester werd gekozen. De politica van de Vijfsterrenbeweging moet haar belofte om de stad van de grond af “weer schoon te vegen” nog nakomen.

Carminati had voorheen ook banden met de extreemrechtse terroristische groepering Nuclei Armati Rivoluzionari. Deze militante groepering was actief van 1977 tot 1981.