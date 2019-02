Beruchte IS-strijder in Syrië door drone gedood Frank Renout

25 februari 2019

09u21

Bron: AD 11 De dood van één van Frankrijks meest gezochte jihadisten in Syrië afgelopen week, was mogelijk geen toeval. Volgens goed ingelichte bronnen werd Fabien Clain gedood tijdens een beschieting met een drone van de internationale coalitie waar Frankrijk en de Verenigde Staten aan deelnemen.

Fabien zou afgelopen woensdag bij de slag om Baghouz zijn gedood. Zijn broer Jean-Michel zou gewond zijn geraakt. Fabien was degene die namens IS de verantwoordelijkheid opeiste voor de aanslagen op 13 november 2015 in Parijs.



“We zitten in een oorlog. Dan is het moeilijk om alle verdachten levend te pakken te krijgen’’, aldus Kamerlid Loïc Kervran van regeringspartij LREM. “Dit zijn mensen die de wapens hebben opgepakt tegen Frankrijk. Het zijn strijders. Dan loop je het risico gedood te worden.’’



In de Franse pers wordt geschreven, op basis van deskundigen en betrokkenen, dat Fabien Clain wellicht doelbewust is ‘uitgeschakeld’. De Franse publieke omroep meldt dat voorafgaand aan de aanval ‘vier dagen lang verkenningsmissies zijn uitgevoerd door inlichtingendiensten’. “Ze wisten dat Fabien Clain en zijn broer zich in de regio Baghouz bevonden.’’

Doelwit

Tegenover persbureau AFP zeiden specialisten dat de twee broers ‘gesignaleerd waren op het moment dat ze samen een huis binnen gingen, waarna ze het doelwit waren van een drone’.

Jurist en oorlogsrecht-specialist David Cumin van de Universiteit van Lyon wil niet van een executie of liquidatie spreken. “Het doelwit was een vijandige strijder die in het vizier kwam van een erkend leger. Dan geldt het oorlogsrecht: strijders hebben het recht een vijand te doden’’, zei Cumin in dagblad Le Parisien.

Opmerkelijk moment

Als Fabien Clain doelbewust is uitgeschakeld, komt dat op een opmerkelijk moment. Frankrijk overweegt namelijk om Franse jihadisten terug te halen uit Syrië en ze in eigen land te berechten. “We hebben de keuze gemaakt deze mensen terug te halen naar Frankrijk’’, zei minister van Justitie Nicole Belloubet enkele weken geleden.

Dat zou gaan om de ongeveer 150 Fransen die nu gevangen worden gehouden door de Koerden in noord-Syrië. De Koerden willen hun gevangenen vrijlaten zodra de Amerikanen Syrië verlaten. Parijs is bang dat ze dan op vrije voeten komen en hun straf ontlopen.

“Wij voelen niets voor zo’n repatriëring: er zitten veel te veel risico’s aan’’, aldus Pierre-Henri Dumont, parlementslid van de rechtse oppositiepartij Les Républicains. “Franse rechters slagen er nauwelijks in om bewijzen te vinden van misdaden die jihadisten in Irak en Syrië hebben begaan. Daarom worden teruggekeerde jihadisten tot nu toe tot straffen van slechts zes tot acht jaar cel veroordeeld, in plaats van tot echt lange straffen zoals levenslang.’’

Nog vaker

Dumont suggereerde daarom ook al dat Frankrijk ‘pro-actief’ optreedt. “We kunnen Franse jihadisten, met gerichte aanslagen ter plekke, gewoon doden in Syrië.’’ Hij verwees naar uitspraken van minister van Defensie Florence Parly. In oktober 2017 zei zij, over de slag om Raqqa destijds: “Het beste wat wij kunnen doen is onze strijd (in Syrië, red) voortzetten om daarbij zoveel mogelijk jihadisten uit te schakelen.’’

Vóór haar had president Hollande tegenover journalisten al gezegd ‘terreurverdachten’ in het buitenland te hebben laten liquideren. “Ik heb tot vier van zulke acties besloten maar vorige presidenten deden het nog vaker.’’