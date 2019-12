Beruchte Indiase verkrachter vraagt vrijstelling doodstraf: “Vervuiling doodt me toch al” PVZ

14 december 2019

15u29

Bron: Independent 0 Een gevangene die in 2012 veroordeeld werd voor de beruchte groepsverkrachting van een 23-jarige studente op een bus in New Delhi, vraagt dat hij wordt vrijgesteld van zijn doodstraf. Zijn reden? Hij is toch al aan het sterven aan luchtvervuiling.

Akshay Thakur was een van de vier mannen die veroordeeld werd tot de doodstraf na de groepsverkrachting van een 23-jarige studente in New Delhi in 2012. De aanval was zo brutaal dat de vrouw twee weken later stierf aan haar verwondingen. Een vijfde dader werd vrijgelaten omdat hij op het moment van de feiten minderjarig was.

Thakur zit sindsdien in de gevangenis in afwachting van zijn doodstraf door verhanging. Deze week heeft zijn advocaat een aanvraag ingediend om die straf te herzien. De advocaat wil zijn cliënt vrij krijgen omdat hij al aan het sterven zou zijn aan de luchtvervuiling. Volgens juristen is het onwaarschijnlijk dat Thakur vrij zou komen op basis van die reden.

De aanvraag komt vlak voor de verjaring van de misdaad, op 16 december. Volgens lokale media is de kans groot dat de mannen op de dag van de verjaring geëxecuteerd zullen worden. In het land vonden de afgelopen jaren meerdere schokkende verkrachtingen plaats waardoor vrouwen op straat kwamen voor zwaardere straffen.

Luchtvervuiling

De advocaat van de daders schrijft in het verzoekschrift dat de luchtkwaliteit in New Delhi “als een gaskamer” is en dat het water van de stad “vol gif” zit. “Het leven is van korte duur, waarom dan de doodstraf?’ stond er in de petitie. Hij wil dat de doodstraf ingetrokken wordt.

India staat bekend om zijn erbarmelijke luchtkwaliteit. Zeven Indiase steden stonden dit jaar op de lijst met tien meest vervuilde steden ter wereld.

De moeder van het slachtoffer, Asha Devi, vertelt aan CNN in een interview dat ze het beu is om te wachten tot de moordenaars van haar dochter worden opgehangen. “Ik kan niet in woorden zeggen hoe pijnlijk het is, hoeveel psychologische moeilijkheden we deze zeven jaar hebben gehad en welke martelingen ik heb moeten doorstaan.”

“We zitten hier met de hoop dat ze ooit zullen worden opgehangen, maar zelfs na alles wat er gebeurd is, zijn ze nog steeds niet gestraft,” zei ze. “Totdat ze gestraft worden voor hun misdaden, totdat de verkrachters worden opgehangen, zal dit niet stoppen.