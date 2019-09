Beruchte gevangenis van Mexico sluit de deuren ADN

30 september 2019

22u00

Bron: Belga, ANP In het noorden van Mexico is vandaag de gevangenis 'Topo Chico' in de stad Monterrey gesloten. De instelling was 76 jaar lang operationeel en gold als één van de gewelddadigste gevangenissen van Mexico.

In februari 2016 kwamen in de beruchte instelling nog 49 mensen om het leven tijdens hevige gevechten tussen vijandige bendes. In 1980 werd de directeur van de gevangenis vermoord bij een muiterij. Volgens de nationale mensenrechtencommissie hadden de autoriteiten de controle over de gevangenis verloren.

Jaime Rodriguez, de gouverneur van de deelstaat Nuevo León, verzegelde de hoofdingang van de gevangenis vandaag met een hangslot. Meer dan 4.500 gedetineerden werden naar andere gevangenissen gebracht, ook vandaag nog werden de laatste gevangenen verplaatst.



De gevangenis gaat nu dienst doen als archief voor de provinciale regering en als cultureel centrum. Op het terrein zal ook een park worden aangelegd en een theater worden gebouwd.