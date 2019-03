Beruchte 'dode’ terroristenleider duikt plots weer op in propagandavideo TT

02 maart 2019

13u29

Bron: Reuters, The Guardian 0 Amadou Koufa, een beruchte radicale prediker en jihadistische leider, blijkt niet dood te zijn zoals de Franse overheid eind vorig jaar had beweerd. Koufa dook deze week plots op in een nieuwe propagandavideo waarin hij lacht met de Franse en Malinese overheid die hem zogezegd zou hebben gedood.

Beide regeringen onderzoeken de echtheid van de video die deze week op sociale media werd verspreid en door tv-zender France 24 naar buiten werd gebracht. Minister van Defensie Florence Parly verklaarde in november vorig jaar in het Franse parlement dat Koufa samen met 34 andere Islamitische strijders om het leven was gebracht bij een raid door het Franse leger. Het Malinese leger bevestigde de aanval. “Terrorist Amadou Koufe is aan zijn verwondingen overleden na de Franse interventie”, aldus legerchef Abdoulaye Cissé.

Maar daar lijkt nu dus niets van aan te zijn. In die video is te zien hoe Koufa rondwandelt en Mali en een interview geeft. Koufa staat aan het hoofd van Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin, de belangrijkste jihadistische groepering in Mali.

In de video lacht Koufa met de Franse bewering dat hij dood is.

Frankrijk is sinds 2013 actief in zijn voormalige kolonie Mali om er de opkomst van jihadisten tegen te gaan. In totaal zijn er 4.500 troepen gelegerd in de Sahel, waarvan de meeste in Mali.

🔴 #EXCLUSIF Mali : Amadou Koufa est toujours en vie, selon une vidéo obtenue par @FRANCE24



🔎 Les précisions de notre journaliste @SimNasr, spécialiste du terrorisme islamiste pic.twitter.com/Bgcl05jdK1 FRANCE 24 Français(@ France24_fr) link