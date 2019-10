Beruchte controlekamer van Tsjernobyl geopend voor toeristen: maximum 5 minuten welkom AW

12 oktober 2019

17u18

Bron: CNN, Telegraph 5 Vanaf nu kunnen toeristen de controlekamer van reactor 4 – de plaats waar ’s werelds vreselijkste nucleaire ramp vorm kreeg – in Tsjernobyl bezoeken. Ze hebben vijf minuten de tijd om hun ogen uit te kijken. Daarna vormt het hoge stralingsniveau een te groot risico en moeten ze wegwezen.

Terwijl het toerisme in Tsjernobyl – door de populaire HBO-serie - reeds in mei ontplofte, was de controlekamer van reactor 4 altijd verzegeld. Enkel onderzoekers mochten de kern van de rampplaats bezoeken. Tot nu.

Aan de opening van de controlekamer zijn wel enkele strenge voorwaarden verbonden: toeristen moeten een beschermend pak dragen, een masker én een helm. En zelfs dan is de toeristische attractie slechts weggelegd voor echte durfals. De radioactieve straling is er immers 40.000 keer zo hoog als het normale stralingsniveau.

Niet verwonderlijk: de controlekamer van reactor 4 is de plaats waar de kernramp op 26 april 1986 ontstond. Een kernsmelting resulteerde in ’s werelds ergste nucleaire ramp. Reactor 4 werd volledig verwoest en van de controlekamer schiet ook niet veel over. Toch kan je jezelf, met wat verbeeldingskracht, tijdens een bezoek voorstellen hoe enkele beslissingen in de controlekamer leidden tot de ontploffing van reactor 4.

Controlepunten

Na een bezoek aan de radioactieve controlekamer moeten bezoekers sowieso twee tests ondergaan om te controleren aan hoeveel straling ze precies werden blootgesteld. Tsjernobyl telt meerdere stralingscontrolepunten waar toeristen meermaals per dag gecheckt worden.