Beruchte clanleider zet Duitse justitie een neus: drie maanden na uitzetting keert hij illegaal terug naar Duitsland en vraagt asiel aan

Bron: Der Spiegel, Focus, Die Welt 7 Met heel veel moeite slaagde de Duitse justitie er in juli uiteindelijk in om Ibrahim Miri (46) uit te zetten naar Libanon. Maar amper 15 weken later staat de Libanese clanleider alweer in Duitsland en zet zo justitie een neus. De man kwam naar eigen zeggen met behulp van smokkelaars weer naar Europa. En alsof dat nog niet straf genoeg is, vraagt de beruchte crimineel asiel aan in Duitsland uit angst voor Hezbollah in Libanon.

Volgens de autoriteiten houdt de Miri-clan - die honderden leden telt - zich hoofdzakelijk bezig met drugshandel, afpersing en wapenhandel. Bendeleider Ibrahim Miri was in 2014 al eens tot zes jaar cel veroordeeld en moest het land verlaten. Maar dat vertikte de notoire bendeleider die ondertussen wordt verdacht van minstens 150 criminele feiten.

Het Duitse gerecht bereidde maandenlang minutieus een operatie voor om de man eindelijk het land uit te krijgen. Afgelopen juli was het dan zover en lichtte een elite-eenheid de baas van de criminele familie in het holst van de nacht uit zijn bed. Hij werd vervolgens uitgezet naar het land waar hij oorspronkelijk vandaan kwam: Libanon.

Maar lang is hij daar niet gebleven. Met de hulp van smokkelaars - die hem valse papieren verschaften - ging hij naar eigen zeggen via Syrië naar Turkije en dan over land naar Duitsland. En dit ondanks een inreisverbod van zeven jaar in Duitsland en het feit dat hij stond geseind. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat zijn terugkeer voor veel ophef zorgt bij onze oosterburen.

Na zijn aankomst in Bremen vorige maand stuurde hij via zijn advocaat aan op asiel. In Libanon zou hij naar verluidt worden bedreigd door Hezbollah.

De Duitse autoriteiten willen zijn asielaanvraag nu versneld behandelen. In de komende weken wordt een beslissing verwacht. De vraag is nu hoe de Duitse staat zal omgaan met de vraag om bescherming van een crimineel die een inreisverbod aan zijn laars heeft gelapt en al zo veel misdaden heeft gepleegd op Duitse bodem.