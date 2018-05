Beruchte Britse seriemoordenaar die het op homoseksuele mannen gemunt had, overleden SI

13 mei 2018

17u04

Bron: Belga 2 De Britse seriemoordenaar Dennis Nilsen, die heeft toegegeven dat hij minstens vijftien mensen heeft gedood, is op 72-jarige leeftijd overleden. Hij stierf in een gevangenis in de buurt van de Engelse stad York, zo hebben de penitentiaire diensten meegedeeld.

Nilsen bracht in de jaren zeventig en tachtig zeker vijftien mannen om het leven. Maar hij werd slechts veroordeeld voor de moord op zes van zijn slachtoffers, zo vermeldt de Britse omroep BBC op zijn nieuwssite.

De meeste slachtoffers waren jonge, homoseksuele mannen zonder een vaste verblijfplaats. Nilsen leerde zijn slachtoffer doorgaans in een pub kennen. Hij nam hen mee naar huis, waar hij ze wurgde. Enkele mannen zijn er wel in geslaagd te ontsnappen.

Lichaamsresten in waterleiding

In 1983 kon de politie de toen 37-jarige Nilsen oppakken. Dat gebeurde dankzij de informatie van een loodgieter, die lichaamsresten had gevonden in de waterleiding in Nilsens appartement in het noorden van Londen. Verschillende appartementsbewoners hadden geklaagd over de geur die uit de afvoerbuis kwam. De speurders ontdekten later dat Nilsen de lijken onder de plankenvloer van zijn woning verborg of in stukken sneed en doorspoelde door het toilet.

Er komt nog een onderzoek om de doodsoorzaak van Nilsen vast te stellen. Wellicht gaat het om een natuurlijk overlijden.

