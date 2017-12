Beruchte Britse moordenares dreigt met zelfmoord TK

Bron: Metro.co.uk 0 Twitter Rose West, een van de meest beruchte seriemoordenaars van Groot-Brittannië, dreigt ermee zichzelf van kant te maken in de cel. De vrouw, die minstens tien moorden op haar geweten heeft, kan het niet verdragen dat ze blind wordt door een oogziekte.

West (64) kreeg in juli te horen dat ze lijdt aan een onomkeerbare vorm van glaucoom, waardoor haar zicht drastisch achteruitgaat. De dame, die het zich naar verluidt erg gezellig heeft gemaakt in haar cel, kan dat vooruitzicht niet verkroppen. Ze leeft best comfortabel in de HMP Newton-gevangenis, waar ze toegang heeft tot een tv, radio, koffiezet en een 'fluffy tapijt'.

De moordenares gedraagt zich als een soort moederkloek tegenover de andere gevangenen, die ze gratis knipbeurten en voetmassages aanbiedt. Ze speelt gezelschapsspelletjes, leert anderen naaien en deelt kwistig advies uit. "Ze verwelkomt de nieuwelingen met open armen, gedraagt zich als een advocaat en geeft juridisch advies", laat een bron in de instelling weten.

Nu ze ziek is, krijgt ze het echter moeilijk. Samen met haar zicht ziet ze ook haar gezellige leventje verdwijnen als sneeuw voor de zon. "Ze vertelt iedereen dat ze zichzelf zal ombrengen eens ze blind is", klinkt het. "Maar buiten haar slechte ogen is ze zo gezond als een vis."

AP Rose West en haar man Fred

Gruwelijke moorden

Rose West werd in 1995 veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor tien moorden. Ze zal nooit vrijkomen en sterven in de cel. Samen met haar man Fred, die zelfmoord pleegde in afwachting van zijn proces, kidnapten ze samen minstens negen jonge vrouwen tussen 1973 en 1987. Meestal pikten ze hun slachtoffers op aan een bushalte en hielden ze daarna dagenlang vast in hun huis in Gloucester. Ze werden vervolgens gefolterd en verkracht voor ze vermoord werden.

Fred bracht in totaal 12 vrouwen om het leven; met de eerste twee had Rose niets te maken. Ze werd wel schuldig bevonden aan de moord op Charmaine, de 8-jarige stiefdochter van Fred. Samen vermoorden ze ook hun dochter Heather, die heel haar leven mishandeld werd door de twee. Toen ze in 1992 aangeklaagd werden voor de verkrachting en mishandeling van hun kinderen (Rose kreeg er in totaal acht), kwam de verdwijning van Heather aan het licht. In het daaropvolgende onderzoek werden tien lichamen ontdekt in en rond het huis van het moordende koppel. West is momenteel de enige vrouw in Groot-Brittannië voor wie levenslang ook echt levenslang betekent.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.

