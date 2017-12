Berucht Braziliaans politiecommando brengt kerstgroet met gewapende kerstman LB

Bron: ANP 3 Facebook De beruchte commando-eenheid van de politie in Rio de Janeiro (BOPE) heeft de kerstboodschap op een bijzondere manier uitgedragen. Een bewapende kerstman wenste de bewoners van de Braziliaanse miljoenenstad een ,,vrolijk kerstfeest''. Behalve een witte baard en rood pak, droeg de vermomde agent ook een kogelvrij vest en een automatisch geweer.

Zijn kerstwens met foto was een groot succes op Facebook. In een mum van tijd kreeg die 3000 likes. Veel inwoners zijn voorstander van hard ingrijpen omdat de veiligheidssituatie in Rio achteruit holt. Het 'Batalhão de Operações Policiais Especiais', met als logo een doodshoofd met gekruiste pistolen en een dolk erdoorheen, sprak de burger moed in: "Kerstmis is gekomen en daarmee de hoop op betere tijden".

BOPE krijgt behalve lof ook zware kritiek. De speciale politiedienst wordt geregeld beticht van moordlust en schending van mensenrechten tijdens acties in de favelas, de sloppenwijken. Na de Olympische Spelen van 2016 is het in Rio aanmerkelijk gevaarlijker geworden op straat. Dit jaar kwamen al 6173 mensen door geweld om het leven, een toename van ruim 6 procent. Ook werden 132 agenten gedood.