Bert en Ernie stappen naar rechter tegen komedie met Melissa McCarthy

28 mei 2018

13u20

Bron: Belga 0 De studio achter de enorm populaire Amerikaanse serie 'Sesame Street' (Sesamstraat) gaat bij de rechter aankloppen. De eigenaars van Bert en Ernie vinden dat een nieuwe 'met ordinaire tot vulgaire grappen doorspekte' politiekomedie waarin (ook) poppen optreden, het imago van de kinderreeks besmeurt.

De verwijzing naar Sesamstraat ligt er in de film vingerdik op: de slogan van de prent 'The Happytime Murders' luidt dan ook 'No Sesame. All Street'.

In 'The Happytime Murders' speelt actrice Melissa McCarthy een politieagente die een reeks moorden moet oplossen. In haar zoektocht komt ze terecht in het poppenmilieu, waar ze drugsverslaafden en hoertjes ontmoet.

In een communiqué laat studio Sesame Workshop weten dat zij "verrast en ontgoocheld" zijn dat een reeks die bedoeld is om kinderen op te voeden misbruikt wordt om reclame te maken voor een film waar niet-begeleide jongeren niet naartoe mogen. De klacht is gericht tegen de productiemaatschappij STX Entertainment. Volgens Sesame Workshop brengt de film Sesamstraat "onherroepelijke schade" toe. Dieptepunt van de film is volgens Workshop een seksscène tussen twee poppen waarbij er eentje "voor een lange periode" ejaculeert.

Sesame Workshop had eerst de productiemaatschappij verzocht, het woord 'Sesame' uit de trailers te weren. Nadat STX dat had genegeerd, wil Sesame Workshop dit op gerechtelijke wijze voor elkaar krijgen. Er wordt ook een schadevergoeding geëist. Het bedrag daarvan werd niet bekendgemaakt. "We vinden het spijtig dat Sesame Street onze humor niet apprecieert", reageerde STX Entertainment, "maar we zijn ervan overtuigd dat we het recht aan onze kant hebben".