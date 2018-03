Bert (69) verzamelde 20 lopende meter aan pornografische magazines: "Vanaf de jaren tachtig werd het steeds platter en perverser" Sander Becker

21 maart 2018

15u33

Bron: Trouw 0 Als liefhebber van gedrukt pornografisch materiaal verzamelde de Nederlander Bert Sliggers (69) de afgelopen dertig jaar twintig strekkende meter erotische boekjes en tijdschriften uit de periode 1880 tot 1980 . Hij droeg zijn collectie over aan de Nederlandse Koninklijke Bibliotheek.

"Mensen vragen vaak of ik een 'gebruiker' ben", zegt Bert Sliggers. "Maar ik vind het gewoon leuk." Zijn collectie is vanaf vandaag te zien in het statige Museum Meermanno in Den Haag. Centraal staat het thema 'pornografie op papier' van de 17de eeuw tot heden, rijk geïllustreerd met vitrinekasten vol zinnenprikkelend drukwerk.

"Dit is de meest expliciete kast", zegt Sliggers, rondwandelend. "Hier sta je echt middenin een seksshop." Te zien zijn nummers van de tijdschriften Chick en Candy. Vanaf de cover kijken dames je brutaal aan, topless en soms met grijnzende schaamlippen. De bladen staan vol met naaktfoto's, strips, schuine verhalen, contactadvertenties en aankondigingen van groepsseksavonden.

