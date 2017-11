Berouwvolle dieven brengen snoezige pup Sasha terug naar vierjarige Maia Joeri Vlemings

15u39

Bron: BBC 211 Victoria Police Berouwvolle dieven brengen gestolen pup terug naar kleutermeisje in Melbourne, Australië. Sasha, een labradorpup van amper acht weken , is weer thuis in Melbourne. En daar is vooral de vierjarige Maia dolgelukkig om. Maandagochtend hadden dieven het hondje gestolen. Maar vandaag brachten ze het terug, vermoedelijk uit wroeging.

Een gezin uit Melbourne in de Australische deelstaat Victoria kreeg maandag in de voormiddag ongewenst bezoek. Inbrekers gingen aan de haal met een laptop, een iPad, juwelen en... Sasha, de schattige puppy die de familie nog maar een week geleden in huis had gehaald. De kleine labrador werd meteen het beste vriendje van dochterlief, de vierjarige kleuter Maia. Het gezin was dan ook kapot van de diefstal.

Vanochtend rond 7u20 lokale tijd vonden ze dan Sasha plots terug in de tuin. Vermoedelijk was het hondje daar gedropt door de berouwvolle dieven. Gelukkig maar, want Sasha heeft medische verzorging nodig.

De opmerkelijke inbraak werd nationaal nieuws Down Under. Ryan Hood deed zijn verhaal, met een wenende Maia aan zijn zij, in de hoop informatie over de pup te pakken te krijgen. "We vermoeden dat wie haar meenam ofwel in gewetensnood kwam ofwel schrik kreeg en haar dan maar weer over de omheining zette", zegt Hood. "Het maakt niet uit, we zijn gewoon blij dat we haar terughebben."

De andere gestolen waar werd niet teruggebracht. Het politieonderzoek naar de diefstal loopt nog.

Labrador Sasha is home! What a great start to the day for this family, reuniting with their stolen pup. Read more ➜ https://t.co/lGdYPQvbB4 pic.twitter.com/CwLuRcNmHk Victoria Police(@ VictoriaPolice) link