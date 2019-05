Beroering over pretparkattractie rond dood prinses Diana mvdb

25 mei 2019

00u04

Bron: The Daily Beast 0 Een attractie in een nieuw Amerikaans indoor-pretpark lokt beroering uit: een 3D-installatie laat bezoekers zelf het verkeersongeval beleven waarbij prinses Diana in 1997 in Parijs overleed.

Het park ‘National Enquirer Live!’ is helemaal gewijd aan spraakmakende artikels van de beruchte Amerikaanse boulevardkrant en opent later vandaag de deuren in Pigeon Forge, in de zuidelijke staat Tennessee. In dezelfde gemeente is ook Dollywood gevestigd, het succesvolle pretpark van countryzangeres Dolly Parton.

De Britse prinses Diana (1961-1997), de moeder van kroonprins William en prins Harry en ex-partner van prins Charles, stierf op 31 augustus 1997 toen de Mercedes waarin ze passagier was, aan zeer hoge snelheid een pilaar raakte van een tunnel bij de Parijse Pont de l’Alma. Haar vriend, de Egyptische miljonair Dodi al-Fayed, en chaufeur Henri Paul lieten eveneens het leven in de crash. Diana’s lijfwacht Trevor Rees-Jones was de enige overlevende. Chauffeur Paul bleek te veel te hebben gedronken en reed vanaf aanvang bij het vijfsterrenhotel Ritz aan een rotvaart. Hij probeerde zo in de nachtelijke uren paparazzi-fotografen op moto’s af te schudden.

Initiatiefnemer Robin Turner liet het hele traject in 3D-computeranimatie nabouwen. Bezoekers van de installatie zien ook achtervolgende paparazzi opduiken. De felle flitsen van hun fotocamera’s hebben de chauffeur verblind, wat tot de crash leidde. Althans, dat is de theorie die Turner in de attractie naar voren brengt. De man schuwt de controverse niet. Bezoekers worden volop aangemoedigd hun mening te geven over allerhande complottheorieën over het drama.

Enig bloed komt er niet aan te pas. Mogelijk daarom is 'National Enquirer Live!’ ook voor kinderen toegankelijk. Zij betalen 20 dollar inkom, hun ouders betalen 25 dollar, of omgerekend zo’n 22 euro. Turner hoopt in het eerste jaar op 450.000 bezoekers.

Beschuldigingen van slechte smaak, of munt slaan uit een vreselijke gebeurtenis wimpelt hij af. Hij hoopt zelfs dat William en Harry, respectievelijk 15 en 12 jaar in 1997, hun zegen geven, al beseft hij dat zoiets erg gevoelig ligt, verklaarde Turner aan de site Daily Beast. Verschillende Britse kranten probeerden een reactie te krijgen van de persdienst van de Britse koninklijke familie, zonder resultaat.

De dood van Diana is niet de enige ‘attractie’ in ‘The Nationale Enquirer Live!’. De boulevardkrant bracht in 1977 op haar voorpagina een foto van de open kist waarin de pas gestorven Elvis Presley lag opgebaard. Ook die bewuste cover komt in het park aan bod.