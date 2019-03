Beroep van Sarkozy tegen doorverwijzing naar rechtbank voor corruptie afgewezen ttr

25 maart 2019

16u42

Bron: belga 0 buitenland Het hof van beroep van Parijs heeft vandaag het beroep afgewezen dat oud-president Nicolas Sarkozy had ingesteld tegen de beslissing om hem door te verwijzen naar de correctionele rechtbank in een zaak van corruptie en omkoping.

De rechters verklaarden het beroep dat het voormalige staatshoofd had ingesteld tegen zijn verwijzing naar de correctionele rechtbank door onderzoeksrechters op 26 maart 2018 "niet-ontvankelijk", klonk het bij een gerechtelijke bron.



Nicolas Sarkozy moet zich voor de correctionele rechtbank verantwoorden, omdat hij via zijn advocaat geprobeerd zou hebben om informatie los te peuteren bij een hoge rechter van het Hof van Cassatie over een strafzaak tegen hem.

De zaak kwam aan het licht toen zijn telefoongesprekken werden afgeluisterd in het licht van het onderzoek naar de mogelijke illegale Libische financiering van zijn kiescampagne.