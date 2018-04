Beroep afgewezen van man die absurd lange straf kreeg voor overval toen hij 16 was kv

24 april 2018

23u27

Bron: ANP, BBC 0 Een man die een celstraf van 241 jaar kreeg voor een beroving die hij op zestienjarige leeftijd pleegde, heeft bot gevangen bij het Amerikaanse hooggerechtshof. Het hof weigerde volgens Amerikaanse media de cassatie in behandeling te nemen.

Gevangene Bobby Bostic had het hof gevraagd de uitspraak tegen het licht te houden. Uit jurisprudentie zou zijn gebleken dat minderjarige criminelen alleen levenslang kunnen krijgen als ze een moord hebben gepleegd.

Bostic beroofde in 1995 met een vriend een groep mensen die kerstcadeaus naar een hulpbehoevend gezin brachten. Twee slachtoffers liepen schotwonden op. Vervolgens ontvoerden en beroofde het duo een vrouw. Ze lieten haar later gaan en gebruikten het buitgemaakte geld om cannabis te kopen.

"Ongrondwettelijk"

Bostics advocaten vroegen dat het proces opnieuw zou gevoerd worden, omdat de levenslange veroordeling van de man volgens hen in strijd is met het achtste amendement dat "wrede en ongewone straffen" verbiedt. Volgens zijn advocaten betekende de extreem lang celstraf dat Bostic "die enkel niet-moordgerelateerde misdrijven beging als zestienjarige, nooit geschikt zal zijn om weer mee te draaien in de maatschappij, los van de manier waarop hij maturiteit en zijn hervorming als volwassene aantoont."

In 2010 oordeelde het Hooggerechtshof dat het volgens de Amerikaanse grondwet "verboden is om een levenslange straf zonder recht op vervroegde invrijheidstelling op te leggen aan een minderjarige crimineel die geen moord beging".

Spijt

Het hooggerechtshof heeft niet aangegeven waarom de zaak niet wordt behandeld. De afwijzing houdt in dat Bostic pas op 112-jarige leeftijd in aanmerking zal komen voor een voorwaardelijke invrijheidstelling.

Bostic was 18 toen hij in 1997 veroordeeld werd tot 241 jaar cel. Evelyn Baker, de rechter die hem die monsterstraf oplegde, ging tien jaar geleden met pensioen na een carrière van 25 jaar als rechter. "Dit is de enige straf waarvan ik spijt heb over de tijd die ik heb gegeven. De duur [van de straf] is belachelijk", zei ze eerder dit jaar aan BBC.