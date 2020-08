Beroemde Tower Bridge in Londen blijft openstaan en veroorzaakt verkeerschaos Joeri Vlemings

23 augustus 2020

08u41

Bron: Time, AFP 0 Een ongewoon zicht voor bewoners en toeristen gisteren in Londen. De Tower Bridge over de Thames ging niet meer dicht, nadat de beroemde brug enkele schepen had laten passeren. Het verkeer draaide er in de soep.

Toen de schepen onder de Tower Bridge waren doorgevaren, kwam de brug vast te zitten. Ze kon niet meer naar beneden door een technisch mankement. De City of London police tweette even over 17 uur dat de brug afgesloten was voor voetgangers en ander verkeer en dat technici hard aan het werken waren aan de herstelling.

Een klein anderhalf uur later kwam het verlossende nieuws dat de brug weer open was voor voetgangers. Pas een paar uren later mochten ook auto’s weer de brug over.

De Tower Bridge is 244 meter lang, met torens van 65 meter hoog. Ze is niet nieuw: de brug werd gebouwd tussen 1886 en 1894. Ze gaat zo’n 800 keer per jaar open om schepen door te laten.

⛔️ ROAD CLOSURE ⛔️



Tower Bridge is currently closed to pedestrians and traffic, due a mechanical fault. Mechanics are currently working hard to fix the bridge. Please find alternative routes. @Squarehighways @TfLTrafficNews City of London Police(@ CityPolice) link