Beroemde stierenvechter onder vuur na uitspraak over tragische zaak van wraakporno in Spanje jv

31 mei 2019

09u25

Bron: BBC 0 Een van de populairste Spaanse stierenvechters, Fran Rivera, krijgt de wind van voren na zijn uitspraken over een zaak van wraakporno, die eindigde met de zelfdoding van het slachtoffer.

Verónica Rubio, een 32-jarige mama van twee kindjes, heeft zichzelf zaterdag van het leven beroofd, nadat een seksvideo van haar was opgedoken en al snel veel werd gedeeld. Een geval van wraakporno: Rubio had geen toelating gegeven om de video openbaar te maken. De beelden dateren waarschijnlijk van vijf jaar geleden. Intussen was Rubio getrouwd met iemand anders. De seksvideo ging rond bij haar collega’s in de fabriek van Iveco. Toen ook haar man hem te zien kreeg, pleegde Verónica Rubio een dag later zelfmoord.

De 45-jarige, beroemde matador Fran Rivera reageerde op het drama in een tv-programma. “Het is niet mannelijk om zo’n video viraal te laten gaan, maar mannen - en ik zeg dit omdat ik zelf een man ben - kunnen niet zo’n video hebben en hem niet delen”, zei Rivera. Hij legde de schuld niet bij het slachtoffer, maar riep “meisjes en vrouwen op om zulke video’s niet te verzenden”. Hoezeer hij vervolgens de man achter de wraakporno nog beledigde, het kwaad was geschied.

Compartir un vídeo privado sin permiso es delito. Una vez más se culpabiliza a las mujeres. No pongamos el foco en la mujer q hace el vídeo sino en el hombre q lo difunde y en quién no lo denuncia.El problema no está en nosotras, joder!

Un abrazo para su familia y seres queridos. Cristina Pedroche(@ CristiPedroche) link

Op sociale media regende het verontwaardigde berichten. “Een video delen zonder toestemming is een misdaad”, tweette tv-presentatrice Cristina Pedroche. “Nog maar eens krijgen vrouwen de schuld. Laten we niet focussen op de vrouw die de video maakte, maar op de man die hem deelde en op hen die hem niet veroordeelden.” Irene Montero, woordvoerster van de partij Podemos, tweette: “Dit is geen naïeve idiotie, het is de soort logica die vrouwen de schuld geeft met als doel seksisme te verbergen.” Actrice Sara Sálamo liet dan weer weten: “Gelukkig zijn de meeste mannen met wie ik omga niet zoals jij, Fran Rivera.”

De matador zelf publiceerde als reactie het bewuste interview op Twitter met de boodschap: “De realiteit zien is beter dan de manipulatie zien”.

De Spaanse politie voert een onderzoek naar een mannelijke collega van Rubio die in het verleden een relatie met het slachtoffer had.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.

Ver la realidad es mejor que ver la manipulación. pic.twitter.com/2bJUZLDiRN F.R.Paquirri(@ Paquirri74) link

Qué suerte que la mayoría de los hombres con los que me relaciono, no se parecen a ti, Fran Rivera. https://t.co/YYLTYPEP7Y Sara Sálamo(@ SaraSalamo) link