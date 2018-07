Beroemde Spaanse matador deels gescalpeerd tijdens stierengevecht mvdb

09 juli 2018

21u16

Bron: AD.nl 14 De Spaanse stierenvechter Juan Jose Padilla (45) is voor de tweede keer in zijn loopbaan als matador levensgevaarlijk gewond geraakt. In 2011 werd hij deels blind omdat een woeste stier zijn linker oogkas doorboorde. Afgelopen weekend werd hij tijdens een duel in Arévalo in het noorden van Spanje voor de zoveelste keer op de hoorns genomen. Met bijna fatale afloop.

Terwijl honderden toeschouwers de strijd tussen Padilla en de al gewonde stier in de arena volgden, raakte de eenogige matador uit balans. Hij viel op de grond waarna de in doodsangst verkerende stier zijn hoorns meermaals in het hoofd van Padilla priemde. Daardoor werd de in Spanje bejubelde stierenvechter aan de rechterzijde van zijn hoofd grotendeels gescalpeerd. Uit schokkende beelden blijkt dat hij weliswaar zwaargewond raakte, maar bij kennis bleef.



Juan Jose Padilla werd na het ongeluk met gillende sirenes naar ziekenhuizen in eerst Avila en later Sevilla gebracht. In Avila wezen scans uit dat er geen sprake was van hersenbeschadiging. Zijn toestand bleek stabiel genoeg om hem naar Sevilla te vervoeren. Daar werd de 20 centimeter lange hoofdwond met veertig hechtingen onder plaatselijke verdoving gerepareerd. Alberto García-Perla, de arts die hem behandelde, verklaarde in Spaanse media dat Padilla vreselijk veel geluk heeft gehad en zeer waarschijnlijk volledig zal herstellen.



Padilla heeft vandaag op Facebook verklaard dat hij binnenkort toch weer wil gaan stierenvechten. "Ik voel me naar omstandigheden best goed en pak, ondanks de grote risico's, de draad van mijn vak echt wel weer op. Mijn fans verwachten dat ook van me." De matador wordt op sociale media bedolven onder de gelukwensen. Ook tegenstanders van deze tak van sport laten van zich horen. "Eigen schuld, dikke bult voor deze dierenbeul", reageert iemand. De stier werd na het incident afgemaakt.

Na het heftige ongeval in oktober 2011 duurde het vele maanden voordat Padilla weer kon stierenvechten. Begin maart 2012 vierde hij zijn come-back tijdens een festival in de in zuidwest-Spanje gelegen plaats Olivenza. Daar velde de halfblinde matador in korte tijd twee jonge stieren, waarna hij op de schouders van een aantal collega's de ring uit werd gedragen: een zeldzaam eerbetoon in de stierenvechterswereld.

Let op! De onderstaande beelden kunnen als schokkend worden ervaren!

