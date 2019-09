Beroemde psycholoog waarschuwt ouders Greta Thunberg: “Dit kan rampzalig voor haar aflopen” Sebastiaan Quekel

27 september 2019

08u57

Bron: AD.nl 55 Een vooraanstaande Australische psycholoog heeft zijn bezorgdheid geuit over het mentale welzijn van Greta Thunberg. Volgens Dr. Michael Carr-Gregg moet de jonge klimaatactiviste vanwege haar autistische stoornis tegen zichzelf in bescherming worden genomen. “Ik vrees dat ze gaat opbranden.”

Dr. Michael Carr-Gregg, auteur van veertien boeken, is de bekendste psycholoog van Australië en schuift met grote regelmaat aan bij talkshows in binnen- en buitenland. De emotionele speech van Greta, waarin zij met een van woede brekende stem en met tranen in de ogen wereldleiders beschuldigde van het verraden van haar generatie, baart de top-psycholoog zorgen. “Ik ben bang dat Greta hetzelfde wordt als zo’n kindsterretje. Dat ze op een gegeven moment gewoon opbrandt, iets wat rampzalige psychologische gevolgen kan hebben.”

“We gebruiken dit kind”

De Zweedse tiener is wereldwijd het gezicht geworden van een groeiende jeugdbeweging die zich inzet voor een beter klimaat en reist al meer dan een jaar de wereld rond. Naar school gaat ze niet meer, ze ziet het mobiliseren van jongeren als haar nieuwe missie. “Ze heeft zichzelf nu in het middelpunt van de wereld gezet”, merkt Carr-Gregg op. “Ik denk niet dat je dat een meisje van 16 moet aandoen.”



De vooraanstaand psycholoog, die vanwege zijn bekendheid zelfs in tv-series speelt (als zichzelf), doelt daarmee vooral op het feit dat Greta geen gewoon meisje is. Hij verwijst onder meer naar rapporten over de medische gesteldheid van de tieneractivist. “Ik vind het verontrustend dat we dit kind gebruiken. Ze zou behandeling moeten krijgen omdat ze een eetstoornis en Asperger heeft en omdat ze tegen depressie heeft gevochten. Als dit mijn kind zou zijn, zou ik er niet zeker van zijn om haar zo op het wereldtoneel te plaatsen.”

Schaamteloos

Dr. Carr-Gregg benadrukt in gesprek met het Australische radiostation 3AW dat hij geen klimaatontkenner is en dat hij sympathie heeft voor de acties die Thunberg voert. “Ik ben het eens dat we meer moeten doen om de planeet te redden. Mijn kritiek is dan ook niet zozeer op haar gericht, maar meer op haar ouders en de klimaatactivisten die haar schaamteloos gebruiken.”

De Amerikaanse klimaatpsycholoog Renee Lertzman is een andere mening toebedeeld. Volgens haar weerspiegelt de aanpak van Greta een ‘diep, collectief verlangen naar gezond verstand en leiderschap op het gebied van klimaat’. “Tot op heden hebben we dit soort leiderschap, dat we dringend nodig hebben, niet gezien: de waarheid op een gegronde manier vertellen. Greta is niet hysterisch en doet niet uit de hoogte, ze heeft gewoon een leegte opgevuld.”

Kritiek

Greta’s boze en emotionele toespraak leidde deze week tot duizenden kritische, ronduit hatelijke en zelfs seksistische reacties. Zelfs de Amerikaanse president Trump kon het niet laten het meisje belachelijk te maken met een sarcastische tweet. En in een talkshow op Fox News werd het tienermeisje door de conservatieve schrijver Michael Knowles een ‘geestesziek’ meisje genoemd, dat ‘uitgebuit wordt door haar ouders en de internationale linkse beweging’.

Thunberg maakte gisteren korte metten met de negatieve reacties en zette de mensen die ze geplaatst hebben weg als ‘haters’. “Ze gaan over elke grens om het onderwerp van gesprek maar te veranderen, omdat ze koste wat kost niet willen praten over het klimaat en de ecologische crisis. Ik denk simpel gezegd dat ze zich bedreigd voelen door ons”, twitterde ze.

"Has she gone too far?" - @NickFerrariLBC believes that @GretaThunberg's passion to tackle climate change 'is to be admired', but says her language "is frightening other children". #ThePledge pic.twitter.com/zCCNLKj98O The Pledge(@ ThePledge) link

Here we go again...

As you may have noticed, the haters are as active as ever - going after me, my looks, my clothes, my behaviour and my differences.

They come up with every thinkable lie and conspiracy theory. (Thread->) pic.twitter.com/5rS2VpZj00 Greta Thunberg(@ GretaThunberg) link