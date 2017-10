Beroemde pokerspeler verliest rechtszaak om miljoenenwinst in Londens casino kv

21u33

Bron: BBC, The Guardian 0 REUTERS Phil Ivey in 2005. Phil Ivey, een van 's werelds bekendste pokerspelers, heeft een rechtszaak verloren tegen een Londens casino dat al vijf jaar zijn winst van 7,7 miljoen pond (ongeveer 8,6 miljoen euro) achterhoudt.

Tijdens een bezoek aan de Britse hoofdstad nam Ivey, die in het verleden het wereldkampioenschap poker won, samen met bevriend pokerspeler Cheung Yin Sun, in de Crockfords Club deel aan een spel punto banco, een vorm van baccarat.

Nadat hij de avond afsloot met een winst van 7,7 miljoen pond, beloofde het casino dat het geld op zijn rekening zou overgeschreven worden, maar dat gebeurde echter niet. Ivey kreeg enkel zijn inzet van 1 miljoen dollar terug.

"Frauduleuze" techniek

Volgens Crockfords Club had Ivey de regels gebroken door gebruik te maken van 'edge sorting', een techniek waarbij spelers minimale verschillen herkennen op de achterzijde van de speelkaarten, nadat ze de croupier ervan kunnen overtuigen om de kaarten te rangschikken van laag naar hoog. Ivey raakte de kaarten zelf niet aan, maar overtuigde de croupier om de meest waardevolle kaarten van plaats te verwisselen.

thinkstock Doel van het spel is om zo dicht mogelijk bij de '9' te geraken.

Ivey ontkent het gebruik van de techniek niet, maar beweert dat hij gewoon gebruik maakte van een legaal voordeel. Volgens hem nam Crockfords niet de nodige maatregelen om zich te beschermen tegen sterke gokkers zoals hij.

"Voorzichtig geplande operatie"

De vijf rechters van het Britse hooggerechtshof schaarden zich echter unaniem achter de beslissing van het hof van beroep en stelden dat punto banco louter een kanssspel is, waarbij noch het casino, noch de speler invloed mogen hebben op de manier waarop de kaarten gedeeld worden. "Wat mijnheer Ivey deed, was het opzetten van een voorzichtig geplande en uitgevoerde operatie," stelde rechter Anthony Hughes.

Rechter Justice Arden wees erop dat de Britse gokwet van 2005 stelt dat een speler bedrog kan plegen "zonder oneerlijkheid of de intentie om te misleiden: afhankelijk van de omstandigheden kan het genoeg zijn dat hij gewoon ingrijpt in het spelverloop."

Volgens Arden stond het buiten kijf dat Ivey en Cheung Yin Sun die avond ingrepen in het spelverloop.

Tiger Woods van poker

Ivey is een van de grote supersterren in de pokerwereld en wordt de "Tiger Woods van poker" genoemd. Hij leerde poker spelen als tiener en verdiende er al tientallen miljoenen dollars mee. Ivey is zo populair dat hij zelfs het uithangbord van een reclamecampagne voor Chrysler werd.

Al bijna twintig jaar heeft hij het imago van de koelbloedige, kalme, berekende kaartspeler met stalen zenuwen. Casino's vliegen hem de hele wereld rond, omdat zijn aanwezigheid duizenden andere gokkers lokt.

Dit jaar nam hij echter niet mee aan het hoofdevent op het WK Poker en voerde hij zijn website over poker af. Mogelijk wijst het erop dat de beroemde gokker wat gas terug gaat nemen en meer genieten van het leven in plaats van twaalf uur per dag aan de goktafels te slijten.