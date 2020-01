Beroemde Franse auteur beschuldigd van pedofilie: “Ze probeert van mij een viezerik te maken” SVM

03 januari 2020

17u42

Bron: Belga 0 De bekende Franse auteur Gabriel Matzneff zit in nauwe schoentjes door de publicatie van ‘Le consentement’, een sleutelroman van uitgeefster Vanessa Springora (47). Daarin klaagt ze Matzneff ondubbelzinnig aan als ‘pedofiel’. Het parket in Parijs is vandaag een onderzoek gestart wegens mogelijke aanranding van een minderjarige onder vijftien jaar. Onderzocht wordt of er nog andere slachtoffers zijn.

Matzneff, die vandaag 83 jaar oud is, schreef in het verleden al zelf over het onderwerp. "Wat me boeit, is niet zozeer een bepaald geslacht. Wel de extreme jeugd van tien tot zestien jaar, die voor mij het ware derde geslacht blijkt te zijn", schreef hij in een tekst uit 1974. Matzneff geldt in Frankrijk als een vooraanstaande schrijver. Hij heeft verschillende prijzen gewonnen, zoals de belangrijke Prix Renaudot. Bekend zijn de boeken over zijn romanfiguur Nil Kolytcheff.

Springora schrijft in haar boek over een relatie die ze in de jaren tachtig had met Matznef, toen ze veertien was. Matzneff beschuldigt Springora in een brief aan de krant L'Express ervan dat ze een "beledigend" en "vijandig" portret van hem schetst. Hij vindt dat hij over dezelfde kam wordt geschoren als filmmakers als Woody Allen en Roman Polanski. "Ze probeert van mij een pervert, een manipulator, een roofdier, een viezerik te maken. Ik lees dat boek niet. Als het inhoudt wat mij verteld wordt, zal het mij te erg kwetsen.”

In ‘Le Parisien’ gaf Springora een interview over Matzneff. "Hij is iemand waarop ik hartstochtelijk verliefd was en het heeft lang geduurd voor ik erkende dat er iets niet klopte aan zijn liefde. Een liefdesaffaire tussen een 14-jarig meisje en een 50-jarige man kan gebeuren. Maar het probleem is de systematische en pathologische aard ervan”, zei ze.