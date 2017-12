Beroemde Chinese beklimmer van wolkenkrabbers stort neer: "Hij had geld nodig voor huwelijk en voor zieke moeder" Joeri Vlemings

16u39

Bron: BBC 0 Weibo Wu Yongning had een miljoen volgers op de Chinese sociaalnetwerksite Weibo. Hij postte er veel bekeken korte video's van gewaagde stunts die hij zelf uithaalde. Hij beklom vooral wolkenkrabbers, zonder enige veiligheidsuitrusting. Dat is de 26-jarige durfal uiteindelijk fataal geworden.

In november kwamen er plots geen nieuwe bijdragen meer van Yongning op Weibo. Zijn fans waren ongerust. Terecht, zo blijkt. De stuntman overleed op 8 november na een val van een gebouw van 62 verdiepingen, het Huayuan Hua Centre in Changsha.

Volgens een familielid was Yongning aan zijn laatste klim begonnen om zo'n 12.800 euro binnen te rijven. Daags nadien zou hij zijn vriendin ten huwelijk vragen. "Hij had het geld nodig voor zijn trouwfeest en voor de medische behandeling van zijn zieke moeder", zegt zijn stiefoom in de South China Morning Post.

Gemengde reacties

Yongning waarschuwde zijn volgers altijd om de levensgevaarlijke stunts niet na te doen. Zelf was hij een getrainde vechtsporter, die vroeger ook tv- en filmwerk had gedaan. Maar hij verdiende meer geld met zijn exploten op social media.

Daar waren de reacties op zijn dood gemengd. Sommigen vonden dat Yongning te ver ging door zijn leven op het spel te zetten. Iemand anders was dan weer "sprakeloos" omdat de twintiger het voor zijn zieke moeder zou gedaan hebben.