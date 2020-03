Bernie Sanders wint voorverkiezingen in Californië kv

12 maart 2020

21u55

Bron: Belga 0 De Amerikaanse nieuwszenders CNN en NBC hebben Bernie Sanders uitgeroepen tot winnaar van de Democratische voorverkiezingen in Californië. De inwoners van de staat stemden al op 3 maart, maar het tellen van de stemmen verloopt erg traag.

Momenteel zijn drie vierde van de stemmen bekend, en staat Sanders aan kop met 34,3 procent tegenover 27,6 procent voor Joe Biden.

Als grootste staat zijn er in Californië liefst 415 'delegates' te winnen, die worden toegekend aan elke kandidaat met meer dan 15 procent van de stemmen. Winst zou goed nieuws zijn voor Sanders, nu Biden koploper is geworden in de strijd om de Democratische nominatie.