Bernie Sanders wil alle Amerikaanse studieleningen, goed voor 1,4 triljoen euro, kwijtschelden

24 juni 2019

22u13

Bron: BBC, CNBC 4 De Amerikaanse Democratische presidentskandidaat Bernie Sanders heeft een ambitieus plan uitgewerkt om alle Amerikaanse studieleningen af te lossen. Daarmee worden zo’n 45 miljoen Amerikanen verlost van een schuld die tientallen jaren kan aanslepen.

In totaal wil Sanders 1,6 triljoen Amerikaanse dollar (ongeveer 1,4 triljoen euro) kwijtschelden. Het geld daarvoor moet afkomstig zijn van een nieuwe belasting op financiële transacties. “We zullen een volledige en complete opleiding tot een mensenrecht maken”, zei Sanders vandaag aan journalisten.

“Het Amerikaanse volk heeft Wall Street gered”, zei hij terwijl hij zijn plan voorstelde in Washington, DC. “Nu is het tijd dat Wall Street de middenklasse van dit land ter hulp schiet.”



“Met dit voorstel wordt een einde gemaakt aan de studieschuld in dit land en aan de absurde veroordeling van een volledige generatie, de Millenialgeneratie, tot een leven van schuld omdat ze de misdaad begingen te doen wat juist is: een hogere opleiding volgen.”

Gratis opleiding

Opleidingen aan de hogeschool en universiteit zijn in de VS bijzonder duur. Studenten gaan studieleningen aan om hun opleiding te financieren, maar studeren vaak af met een torenhoge schuld. Wie afzwaait aan de hogeschool heeft een studieschuld van gemiddeld 30.000 dollar (26.000 euro). 28 procent van de leningen wordt niet of onvoldoende afbetaald.

Sanders wil bovendien ook dat twee- en vierjarige opleidingen aan openbare hogescholen en universiteiten gratis worden, net als handelsopleidingen en stageprogramma’s.

Met zijn voorstel gaat Sanders nog een stapje verder dan zijn Democratische tegenstander Elizabeth Warren, die pleit voor een schuldverlichting afhankelijk van het inkomensniveau. Zo zou aan mensen met een gezinsinkomen van minder dan 100.000 dollar, 50.000 dollar van de studieschuld vergeven worden.