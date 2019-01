Bernie Sanders verontschuldigt zich bij voormalige campagnemedewerksters na beschuldigingen van seksisme en discriminatie LH

03 januari 2019

13u09

Bron: New York Times, The Guardian 0 Senator Bernie Sanders heeft in een interview aan nieuwszender CNN gezegd dat hij niet op de hoogte was van de beschuldigingen van seksisme en loondiscriminatie binnen zijn campagneteam dat hem in 2016 aan een nominatie voor de Democraten moest helpen. De senator beloofde om “beter te doen”, als hij zich opnieuw kandidaat zou stellen voor de presidentsverkiezingen in 2020.

“Ik verontschuldig me bij elke vrouw die vond dat ze niet op de juiste manier werd behandeld”, zei Sanders gisteravond aan CNN. Sanders’ verontschuldigingen volgen op een aantal getuigenissen in de krant New York Times.

Medewerkster betast

Giulianna Di Lauro vertelde hoe ze werd lastig gevallen door Marco Antonio Regil, een gastheer van een spelletjesprogramma die in 2016 campagne voerde voor Sanders. De vrouw moest Regil rondvoeren voor de voorverkiezingen in Nevada, maar werd regelmatig betast.

Een ander vrouwelijk campagnelid, verantwoordelijk voor Texas en New York, vertelde dat ze een slaapkamer moest delen met een man. Omdat ze niet was ingegaan op zijn aanbod, zou ze zijn uitgesloten. Diezelfde stafmedewerkster getuigde ook dat ze 2.400 dollar per maand verdiende, terwijl een jonger mannelijke staflid, over wie ze de leiding had, 5.000 dollar per maand verdiende.

Open brief

Het artikel werd gepubliceerd nadat meer dan twintig personeelsleden van zijn campagneteam een brief ondertekenden waarin ze een ontmoeting met de senator en zijn topadviseurs eisten. De brief werd gepubliceerd op nieuwssite Politico. De ondertekenaars zeggen daarin dat ze het probleem van “seksueel geweld en intimidatie tijdens de campagne van 2016" willen aankaarten en met Sanders willen bespreken hoe gelijkaardige problemen kunnen vermeden worden bij een eventuele campagne in 2020.

Opnieuw kandidaat in 2020?

Toen CNN hem vroeg of hij wist van de klachten, antwoordde Sanders dat hij niet op de hoogte was. “Ik was druk bezig met campagne voeren in het hele land”, zei hij. De aantijgingen komen sowieso erg ongelegen nu de senator uit Vermont opnieuw overweegt om zich kandidaat te stellen voor de presidentsverkiezingen. Enkele voormalige medewerksters hebben zich al afgevraagd of hij in #MeToo-tijden wel de juiste kandidaat is om de Democraten te leiden.

Sanders was bij de verkiezingen twee jaar geleden ook al kandidaat voor de Democraten, maar moest tijdens de voorverkiezingen het onderspit delven tegen Hillary Clinton. Sanders zetelt nu als onafhankelijke in het Amerikaanse Congres.