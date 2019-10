Bernie Sanders opgenomen in ziekenhuis: campagnebijeenkomsten voorlopig geannuleerd kv

02 oktober 2019

16u51

Bron: Reuters, ABC News 1 Bernie Sanders, een van de koplopers in de Democratische voorverkiezingen in de VS, is gisteren opgenomen in een ziekenhuis in Las Vegas nadat hij tijdens een campagnebijeenkomst een stekende pijn in de borst kreeg.

“Tijdens een campagnebijeenkomst kreeg senator Sanders gisteravond pijn in de borststreek. Na medische evaluatie en tests bleek dat hij kampte met een verstopte ader en twee stents werden met succes ingebracht”, deelt campagneadviseur Jeff Weaver mee. “Senator Sanders spreekt en is in een goede bui. Hij zal de komende dagen rusten. We annuleren zijn evenementen en verschijningen tot nader order en we zullen updates blijven geven.”

Maandag werkte de 78-jarige senator uit Vermont nog een reeks van vier campagnebijeenkomsten af in New Hampshire. Vandaag zou hij normaal gezien een bijeenkomst over een herziening van de wapenwet bijwonen in Las Vegas.

Progressief

Uit de peilingen blijkt dat Bernie Sanders momenteel op de derde plaats staat in de race om de Democratische nominatie voor het presidentschap: voormalig vicepresident Joe Biden en Elizabeth Warren, senator uit Massachusetts, gaan hem voor.

Het is de tweede keer dat Sanders een presidentscampagne voert. In 2016 verloor hij de voorverkiezingen van Hillary Clinton. De senator staat gekend om zijn - naar Amerikaanse normen - erg progressieve ideeën, waaronder gratis gezondheidszorg voor iedereen. De verkiezingen van 2020 zullen anders zijn omdat “veel van de ideeën waar ik over gesproken heb radicaal beschouwd werden, maar nu zijn veel kandidaten en de meerderheid van het Amerikaanse volk het ermee eens”, merkte Sanders vorige maand op tijdens een interview voor de Amerikaanse zender ABC. Onder andere Elizabeth Warren, die het momenteel ook erg goed doet in de Democratische voorverkiezingen, pleit nu voor gratis gezondheidszorg.