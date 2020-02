Bernie Sanders maakt verwachtingen waar met daverende overwinning in Nevada JV RL ADN

23 februari 2020

05u08

Bron: ANP, Reuters, CNN, Belga, AD.nl 3 Bernie Sanders heeft zijn leidende positie als meest kansrijke uitdager van de Amerikaanse president Donald Trump vannacht flink versterkt. De Democratische kandidaat won overduidelijk de Democratische voorverkiezingen in de staat Nevada.

De 78-jarige linkse senator won zelfs overtuigend in de woestijnstaat, zoals werd verwacht. Terwijl de laatste stemmen nog moeten worden geteld, is duidelijk dat Joe Biden tweede zal worden. Pete Buttigieg en Elizabeth Warren komen verder daarachter.

De cijfers

Sanders krijgt volgens de voorlopige uitslag 46,6 procent van de ‘delegates’ voor Nevada achter zich. Dat zijn een soort kiesmannen die de kandidaten nodig hebben om uitgeroepen te kunnen worden tot officiële presidentskandidaat van hun partij.



De voormalige vicepresident Joe Biden staat voorlopig tweede, met 19,2 procent, hoewel hij tot in januari volgens de peilingen nog aan de leiding lag. De 38-jarige oud-burgemeester van South Bend Pete Buttigieg, de winnaar van de eerste voorverkiezingen, staat nog op het podium met 15,4 procent. Elizabeth Warren is vierde met 10,3 procent. Amy Klobuchar, die net als Sanders en Warren in de Senaat zetelt, haalt slechts 4,5 procent, zo blijkt uit cijfers van nieuwszender CNN.

“Wij brengen mensen juist samen”

Sanders reageerde vanuit El Paso in Texas op de resultaten uit Nevada. Tijdens zijn overwinningsspeech richtte hij zijn pijlen vooral op de huidige Amerikaanse president: “Trump en zijn vrienden denken dat ze deze verkiezingen gaan winnen door verdeeldheid te zaaien onder onze mensen op basis van huidskleur, waar ze zijn geboren, hun religie of hun seksuele geaardheid", zei Sanders. “Wij gaan winnen omdat we precies het tegenovergestelde doen", vervolgde de senator, “We brengen mensen juist samen".

Sanders, de senator uit Vermont die op voorhand al favoriet was in Nevada, is vooral populair onder jonge Democraten. Hij scoort met name goed met zijn plannen voor de gezondheidszorg. Ook bij eerdere voorverkiezingen in Iowa en New Hampshire was hij populair. In Nevada wonen veel Latino’s, en de voorverkiezing is dan ook een goede graadmeter voor hoe die groep in de rest van het land zal stemmen.

Biden nog in de race

Joe Biden kijkt na zijn tweede plaats alvast uit naar de voorverkiezingen in South Carolina. Hij verwacht daar te winnen, vanwege de aanzienlijke Afro-Amerikaanse gemeenschap. Hij rekent een groot deel van deze kiezers tot zijn achterban. “De pers staat altijd klaar om mensen dood te verklaren. Maar we leven nog, we komen terug, en we gaan winnen”, aldus Biden.

Waarschuwing versus aanval

Elizabeth Warren feliciteerde Sanders met de overwinning, maar waarschuwde ook voor Mike Bloomberg, de multi-miljardair die volgens haar zijn mogelijke nominatie door de Democratische Partij “wil kopen”.

Pete Buttigieg, die in Nevada teleur stelde met een derde plaats, koos juist voor de aanval op Sanders. ‘Bernies’ plannen voor een universele zorgverzekering zouden in de praktijk kunnen leiden tot een “verlies in keuzevrijheid qua gezondheidszorg”, volgens de voormalige burgemeester uit Indiana. De centrumkandidaat richt al weken zijn pijlen op de ‘linksbuiten’ Sanders.

De volgende voorverkiezing is in South-Carolina en daarna volgt Super Tuesday, op 3 maart. In totaal kunnen nog acht Democratische kandidaten de presidentskandidaat van hun partij worden.

Trump wint bij Republikeinen

Niet alleen de Democraten kozen zaterdag hun kandidaat in Nevada. Ook bij de Republikeinse Partij werd gestemd. Tijdens hun ‘winterbijeenkomst’ besloten de leden in Nevada om alle 25 gedelegeerden van de staat aan Donald Trump toe te kennen, meldt CNN.

Het komt vaker voor dat partijen in sommige staten besluiten geen voorverkiezingen te houden. Dat is meestal het geval wanneer een zittend president in de strijd is voor herverkiezing. Het kan de kandidatuur van de huidige president immers alleen maar verzwakken. In Alaska, Amerikaans Samoa, Arizona, Guam, Kansas en South Carolina organiseren de Republikeinen geen formele voorverkiezingen dit keer.

Voor het winnen van de Republikeinse nominatie als kandidaat zijn 1.276 afgevaardigden nodig. Na de winst in Nevada schat CNN in dat Trump tot nu toe 86 afgevaardigden heeft gewonnen. Die had overigens lol in de overwinning van Sanders of ‘Crazy Bernie’, zoals hij hem noemt. ‘Biden en de rest zien er zwak uit’, plaagt de president, die in zijn tweet ook nog even uithaalt naar ‘Mini Mike’ Bloomberg.

Looks like Crazy Bernie is doing well in the Great State of Nevada. Biden & the rest look weak, & no way Mini Mike can restart his campaign after the worst debate performance in the history of Presidential Debates. Congratulations Bernie, & don’t let them take it away from you! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Russische inmenging

Vrijdag werd bekend dat Sanders door de Amerikaanse inlichtingendiensten is gewaarschuwd dat Rusland probeert zijn verkiezingscampagne te helpen. Toen verslaggevers hem daar naar vroegen, reageerde de senator woedend. Sanders waarschuwde president Vladimir Poetin van Rusland zich niet met de Amerikaanse verkiezingen te bemoeien. In 2016 was ook al sprake van Russische inmenging. Trump is inmiddels ook ingelicht.

De weg naar het Witte Huis

In totaal kunnen nog acht Democratische kandidaten de officiële presidentskandidaat van de Democratische Partij worden. De winnaar neemt het in november zo goed als zeker op tegen president Donald Trump. De weg naar het Witte Huis is echter nog lang. In onderstaande grafiek is te zien hoeveel afgevaardigden iedere kandidaat al heeft verzameld. Daarin zijn de resultaten uit Nevada nog niet verwerkt.

Benieuwd naar de precieze werking van de Amerikaanse voorverkiezingen? Lees ook:

Alles wat je moet weten over de Amerikaanse voorverkiezingen

Warren, Sanders, Biden... : wie van de democratische kandidaten weegt zwaar genoeg om het van Trump te halen? (+)