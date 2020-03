Bernie Sanders laat zich niet kisten door tegenvallende voorverkiezingen: “We winnen het ideologisch debat, maar verliezen strijd om verkiesbaarheid” kv

11 maart 2020

18u12 0 Bernie Sanders, de Democraat die het bij de Amerikaanse verkiezingen in november hoopt op te nemen tegen president Trump, staakt zijn campagne voorlopig niet. Zijn partijgenoot Joe Biden ligt momenteel flink voorop in de voorverkiezingen die de Democratische kandidaat moeten aanduiden, maar Sanders wil het tij nog doen keren. Dat zei hij vandaag tijdens een persconferentie.

Sanders, die voor de VS een socialistischer beleid wil, kon tot nu toe tijdens de voorverkiezingen aanzienlijk minder afgevaardigden overtuigen dan de meer gematigde Biden. Biden kreeg via de voorverkiezingen al 857 afgevaardigden achter zich, Sanders heeft er 709. De eerste die 1.991 van de 3.979 afgevaardigden verzamelt, wordt de presidentskandidaat. Er is dus nog een lange weg te gaan, maar Bidens voorsprong op Sanders wordt wel steeds groter.

“Laat me beginnen met te zeggen wat ik van bij het begin van deze campagne heb gezegd en dat is dat Donald Trump de gevaarlijkste president is in de moderne geschiedenis van ons land die duidelijk de grondwet van de Verenigde Staten niet begrijpt en denkt dat hij boven de wet staat”, zei Sanders vandaag bij aanvang van zijn persconferentie. Hij noemde Trump onder andere een racist, een seksist en een homofoob. “Hij moet verslagen worden en ik zal doen wat ik kan om dat waar te maken.”

Steun voor progressieve agenda

“Gisteren was geen goede avond voor onze campagne”, erkende Sanders, maar toch trekt hij zich op aan het feit dat zijn campagne op twee terreinen wint: enerzijds krijgt zijn progressieve aanpak meer steun dan het meer gematigde beleid van Biden, anderzijds scoort hij beter bij de jongere generaties.

“Hoewel we momenteel achterop liggen in de telling van het aantal afgevaardigden, blijkt uit alle peilingen, inclusief de exitpolls, dat een grote meerderheid van het Amerikaanse volk onze progressieve agenda steunt”, aldus de Democraat, die verwees naar de bezorgdheden onder de Amerikaanse bevolking over de enorme kloof tussen arm en rijk, het haperende Amerikaanse gezondheidszorgsysteem en de dreiging van de klimaatverandering.

Vandaag zeg ik aan het Democratische establishment: om te winnen in de toekomst, moet je de kiezers voor je winnen die de toekomst van ons land vertegenwoordigen en moet je hun bezorgdheden aanpakken Bernie Sanders

Jongere vs. oudere kiezers

Sanders wees erop dat hij bovendien veel beter in de markt ligt bij de jongere generaties: hij scoort beter bij twintigers, dertigers en veertigers, terwijl Biden het beter doet bij de oudere Amerikanen. “Vandaag zeg ik aan het Democratische establishment: om te winnen in de toekomst, moet je de kiezers voor je winnen die de toekomst van ons land vertegenwoordigen en moet je hun bezorgdheden aanpakken. Je mag niet zomaar tevreden zijn met het winnen van stemmen van oudere mensen”, stelde hij.

Ideologie vs. verkiesbaarheid

Maar “terwijl onze campagne het ideologische debat wint, verliezen we het debat om verkiesbaarheid”, aldus Sanders, die naar eigen zeggen niet kan tellen hoeveel mensen hem gezegd hebben dat ze zijn visie steunen, maar dat ze voor Biden stemmen omdat ze denken dat die meer kans maakt om Trump te verslaan.

“Ik kijk uit naar het debat met Joe Biden aanstaande zondag”, aldus Sanders, die meteen aangaf dat hij Biden het vuur aan de schenen zou leggen over de extreem hoge kosten voor gezondheidszorg in de VS, over zijn plan voor de aanpak van de klimaatverandering, het enorm grote aantal daklozen in de VS en de verontrustende kinderarmoedecijfers.