Bernie Sanders kop van Jut in chaotisch televisiedebat van Democraten

26 februari 2020

06u30

Bron: Belga 0 Op een nieuw debat tussen de kandidaten die de Democratische nominatie voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen in de wacht willen slepen, was favoriet Bernie Sanders afgelopen nacht kop van Jut. Zijn rivalen probeerden zo de stijgende populariteit van de zelfverklaarde socialist een halt toe te roepen.

Het tiende debat vond plaats in Charleston in de staat South Carolina, waar zaterdag voorverkiezingen worden gehouden. Kandidaat Michael Bloomberg neemt zaterdag nog niet deel aan de caucus, waardoor de anderen hun pijlen richtten op Sanders.

Verwijten

Het debat ging er nogal chaotisch aan toe. De kandidaten riepen elkaar allerlei verwijten toe en probeerden elkaars verwezenlijking te minimaliseren. Senator Amy Klobuchar probeerde de brokken te lijmen met een pleidooi voor eenheid binnen de partij. "Als we de komende tien maanden onze partij verdelen, zal Donald Trump de komende vier jaar ons land verdelen", aldus Klobuchar.





Miljardair Bloomberg stelde dat de Russische president Vladimir Poetin Sanders helpt om de voorverkiezingen te winnen, iets waar afgelopen week veel rond te doen was.





Volgens Pete Buttigieg, de voormalige burgemeester van South Bend in Indiana, zou de nominatie van Sanders betekenen dat president Trump nog eens vier jaar aan de macht zal zijn. Maar dat is volgens hem niet het enige wat ertoe doet. “We moeten ons ook zorgen maken over het Huis van Afgevaardigden. We moeten ons ook zorgen maken over de Senaat“, aldus Buttigieg. Hij meent dat Sanders rekening moet houden met de Democraten in het Huis als als hij dat in Democratische handen wil houden. Want niet alle partijgenoten staan te springen om mee te werken aan het project van Sanders.

De andere progressieve kandidaat, senator Elizabeth Warren, zag ook gelijkenissen tussen haar en Sanders. "Bernie en ik hebben veel gemeen, maar ik denk dat ik een betere president zou zijn dan Bernie. Het zal heel, heel moeilijk zijn om een progressieve agenda te implementeren en het zal gedaan moeten worden door iemand die tot in de details gaat om het mogelijk te maken." Ze haalde als voorbeeld aan dat ze een meer gedetailleerd plan heeft om gezondheidszorg voor iedereen mogelijk te maken.

Sanders ging in de tegenaanval en beschuldigde zijn belangrijkste rivalen ervan de portefeuille van miljonairs te vullen.

De voormalige vicepresident Joe Biden wees erop dat hij erin geslaagd is om de stemmen van de Afro-Amerikanen te winnen. "Ik heb die stemmen verdiend. En ik heb er hard en jarenlang voor gewerkt", aldus Biden. Uit peilingen blijkt dan weer dat Sanders steeds populairder wordt bij de zwarte kiezers en stilaan Biden inhaalt.

Hoewel hij bij de vorige voorverkiezingen een teleurstellend resultaat haalde, is Biden niet van plan om uit de race te stappen. "Ik zal winnen in South Carolina", klonk het optimistisch.

De caucus in South Carolina is cruciaal omdat die enkele dagen voor Super Tuesday plaatsvindt, wanneer er voorverkiezingen zijn in veertien staten. Wie in South Carolina wint, heeft het momentum voor dinsdag beet.

Sanders staat na voorverkiezingen in drie staten momenteel aan de leiding.

