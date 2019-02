Bernie Sanders kondigt nieuwe kandidatuur presidentsverkiezingen officieel aan TT

19 februari 2019

12u38

Bron: VPR, CNN, Reuters 2 De Amerikaanse senator Bernie Sanders is in 2020 opnieuw van plan een gooi te doen naar het presidentschap. Dat zei hij vanmorgen in een interview met Vermont Public Radio, de openbare radio van zijn thuisstaat.

“Ik wil het de mensen van de staat Vermont als eerste laten weten”, zei Sanders vanochtend in de noordoostelijke staat. “Ik beloof dat ik op mijn tocht langs het land de waarden waar we hier allemaal trots op zijn - geloof in recht, in gemeenschap, in 'grassroots’-politiek, in lokale dorpsbijeenkomsten - zal uitdragen. Ik vind de huidige inwoner van het Witte Huis een schande voor ons land. Hij is een pathologische leugenaar, een racist, een sexist, een homofoob, een xenofoob en iemand die goedkope politieke punten scoort door het op te nemen tegen minderheden, vaak migranten zonder papieren.”

Sanders is een van de al meer dan tien Democratische kandidaten voor het presidentschap. Met zijn kandidatuur erbij zijn ook al zes Democratische senatoren kandidaat. Op de vraag of hij niet te oud is om het gezicht te zijn van “de nieuwe Democratische partij” zei Sanders dat “we moeten kijken naar kandidaten, niet naar hun huidskleur, hun seksuele voorkeur, hun geslacht of hun leeftijd”. “We moeten evolueren naar een samenleving die niet discrimineert en die kijkt naar mensen, hun mogelijkheden en hun idealen.”

Zaterdag had Politico al gemeld dat Sanders een videoboodschap had opgenomen waarin hij zijn kandidatuur lanceerde voor de presidentverkiezingen van 2020. De datum waarop de video verspreid zou worden, lag toen nog niet vast. Sanders moest in 2016 het onderspit delven voor de Democratische nominatie en verloor van Hillary Clinton.

De senator uit Vermont, inmiddels al 77 jaar, zetelt momenteel als onafhankelijke, ondanks zijn nauwe banden met de Democratische Partij.

Tijdens de campagne van 2016 verdedigde Sanders, die zichzelf een “democratische socialist” noemt, het idee van een universele gezondheidsverzekering, een gratis openbare universiteit en een minimumloon van 15 dollar (13,3 euro). Hij zetelde in het Huis van Afgevaardigden van 1990 tot 2006. Daarna werd hij senator. In november werd hij nog comfortabel herkozen.