Bernie Sanders kondigt dag na operatie deelname aan tv-debat aan

04 oktober 2019

03u20

Bron: Belga 0 De Democratische presidentskandidaat Bernie Sanders heeft, een dag na zijn operatie, bevestigt dat hij zal deelnemen aan het volgende debat tussen Democratische kandidaten. De 78-jarige Sanders kreeg twee stents ingeplant om een blokkade in de slagader te behandelen.

Sanders campagneteam verspreidde woensdag de boodschap dat de presidentskandidaat zijn activiteiten "tot nader order" had opgeschort. Campagnewoordvoerder Joe Calvello bevestigde vandaag echter dat de senator van Vermont zal deelnemen aan het volgende televisiedebat, dat op 15 oktober uitgezonden wordt en plaatsvindt aan de universiteit in Ohio.

Zijn campagneteam verklaarde voorts nog dat de 78-jarige Sanders in goede gezondheid verkeert na zijn ingreep. Sanders bevestigde zelf via Twitter ook zijn aanwezigheid bij het debat. “Ik kijk ernaar uit om onze visie voor het transformeren van ons land te delen bij het volgende debat. Ik heb het geluk over een goede gezondheidszorg te beschikken, maar miljoenen Amerikanen hebben dat niet. Zo'n 87 miljoen Amerikanen zijn onverzekerd of onderverzekerd. Dat is onacceptabel voor mij. We hebben Medicare voor iedereen nodig", twitterde hij.

lees verder onder de tweet:

I'm looking forward to sharing our vision for transforming this country at the next debate.



I am lucky to have great health care, but millions of Americans are not. Some 87 million Americans are uninsured or underinsured.



That is unacceptable to me. We need Medicare for All. Bernie Sanders(@ BernieSanders) link

Blokkade in slagader

Sanders werd dinsdag opgenomen in een ziekenhuis in Las Vegas, nadat hij op een verkiezingsbijeenkomst in Las Vegas pijn ter hoogte van het hart voelde. Na een onderzoek werd een blokkade in de slagader vastgesteld. Daarom werden bij een operatie twee stents ingeplant.

Bernie Sanders is een van de belangrijkste kandidaten voor de Democratische nominatie voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar. Volgens de peilingen is hij in een felle strijd verwikkeld met twee andere zeventigers: gewezen vicepresident Joe Biden (76) en senatrice Elizabeth Warren (70).

In 2016 moest de linkse politicus het onderspit delven tegen Hillary Clinton in de strijd om de Democratische nominatie.

Thanks for all the well wishes. I'm feeling good. I'm fortunate to have good health care and great doctors and nurses helping me to recover.



None of us know when a medical emergency might affect us. And no one should fear going bankrupt if it occurs. Medicare for All! Bernie Sanders(@ BernieSanders) link