Bernie Sanders: "Donald Trump moet aftreden omwille van beschuldigingen seksuele intimidatie"

09u17

Bron: CNN, The Independent 0 REUTERS Bernie Sanders verloor in de voorverkiezingen van de Amerikaanse presidentsverkiezingen van Hillary Clinton. De Amerikaanse senator Bernie Sanders vindt dat Donald Trump zou moeten aftreden nadat de president voor "de zoveelste keer wordt beschuldigd van seksuele intimidatie". Dat heeft Sanders gisteren duidelijk gemaakt in een interview met CNN.

"We hebben een president die al door veel vrouwen is beschuldigd van seksuele intimidatie", zegt Sanders. "Dit is een man die in een gelekte tape in feite opschept over zijn aanranding van vrouwen. Heel Amerika heeft dat kunnen horen."

"Als je kijkt naar de beschuldigingen tegen Al Franken (de Democraat die vorige week is opgestapt na aanklachten van grensoverschrijdend gedrag) en die vergelijkt met wat Trump ten laste wordt gelegd, dan denk ik inderdaad dat de president moet opstappen."

"Niemand boven de wet"

Sanders is daarmee de volgende in een lang lijstje van Amerikaanse politici die vinden dat de president er maar beter mee ophoudt. Ook Democraat Ron Wyden vindt dat Trump moet opstappen, of dat de aantijgingen ten minste moeten worden onderzocht. "Niemand staat boven de wet", zo tweette Wyden eerder deze week.

De Amerikaanse president Trump wordt ondertussen door 18 vrouwen beschuldigd van ongepaste gedrag. De incidenten zouden plaatsgevonden hebben tussen eind jaren ’80 en 2013. De beschuldigingen gaan van ongewenste aanrakingen tot seksueel geweld. Trump ontkent en zegt dat hij de vrouwen zelfs niet kent. De woordvoerster van het Witte Huis heeft tegenover journalisten gezegd dat de president "het goed vindt dat vrouwen hiermee naar buiten komen, maar dat hij er absoluut niets mee te maken heeft".